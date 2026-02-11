Chueca pide a Vox que reflexione y apoye el presupuesto de Zaragoza para no perder 23 millones de ayudas al transporte

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por la calle Doctor Iranzo en el distrito de Las Fuentes - DANI MARCO

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha mostrado su sorpresa por la decisión del portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, de desistir de su renuncia a dejar el acta y abandonar la política para jubilarse y al mantener su escaño hasta el pleno de debate del presupuesto de 2026 ha pedido el apoyo para que la ciudad no pierda los 23 millones de euros de ayudas al transporte de 2025 y 2026, que supondría suprimir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Chueca ha recordado que no está conforme con crear una ZBE, pero "hay que cumplir la ley" y además el perímetro de esa ZBE "lo apoyó Vox", por lo que ha incidido en que este grupo municipal reflexione para sacar adelante el "mejor presupuesto para la ciudad".

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, Chueca ha advertido de que "sería nefasto" para los zaragozanos perder esos millones por suprimir la ZBE y ha pedido a Vox que "ahora que ya ha pasado este momento electoral, recapaciten sobre esta decisión" al argumentar que la ZBE en Zaragoza tal y como se ha diseñado "tenga un impacto relevante".

"No hay ciudadanos --ha relatado-- que me estén diciendo que estén sufriendo por esta Zona de Bajas Emisiones y creo que es un momento de reflexión y les pediría al grupo municipal de Vox que reflexionen sobre esa posibilidad. Yo no estoy de acuerdo con la ZBE, pero no podemos hacer que los zaragozanos pierdan 23 millones de euros", ha zanjado.

Sobre la posibilidad de que Vox utilice como moneda de cambio los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para pactar en el Gobierno de Aragón, la alcaldesa ha desechado esa posibilidad al indicar que "tienen mucho que pactar en la propia comunidad autónoma, como para hablar del presupuesto municipal".

A su parecer, el presupuesto municipal lleva su cauce y "en el peor de los casos si votara en contra Vox con la izquierda" se sacaría adelante mediante una cuestión de confianza. Es un escenario ya conocido desde hace tiempo y por lo tanto Vox "tiene otras cuestiones que negociar ahora mismo en la comunidad autónoma".

Natalia Chueca ha incidido en que es el momento de que Vox haga una reflexión, de analizar realmente que el presupuesto es "bueno y que está negociado" para añadir que no lo ha cambiado.

LA ABSTENCIÓN, UNA "BUENA SALIDA"

"Es el mismo que pactamos juntos, que se está tramitando y al que no han presentado enmiendas. El único motivo por el que no votan a favor del presupuesto es la ZBE, sobre la que no estoy de acuerdo, pero mi línea roja es cumplir con la ley y sobre todo no perder los 23 millones de euros en las ayudas al transporte que podría suponer las de 2025 más las del 2026", ha recalcado.

Sobre una posible abstención de Vox para que el presupuesto salga adelante, Chueca ha exclamado "ojalá" al argumentar que "sería una buena salida porque el presupuesto es el pactado y negociado e incluye las peticiones y proyectos que para Vox son importantes".

La alcaldesa ha defendido el proyecto de presupuestos porque "nunca antes" había tenido la ciudad uno como este y ha explicado que la diferencia entre la abstención o la negativa a apoyarlo es que se demore la entrada en vigor en dos meses. "Por lo tanto, para qué tener Zaragoza bloqueada por juegos partidistas", ha preguntado.

Tras señalar que ya han pasado las elecciones ha instado a trabajar por los ciudadanos, que es lo que "piden de sus políticos" para apostillar que "sería una buena solución que Vox se abstuviese en la votación al presupuesto".

Sobre este cambio de decisión de Julio Calvo en dos días, Chueca ha deducido que "obviamente tendrá sus presiones, porque si tú tienes una decisión y luego la cambias en 48 horas, pues me imagino que cómodo no se ha sentido".

Ha contado que Julio Calvo le había pedido un pleno extraordinario para debatir el presupuesto y no le ha dado tiempo a estudiarlo para darle una respuesta cuando esta mañana ha comunicado que desiste de su renuncia y que la aplaza a que se celebre el pleno del presupuesto.

"Ojalá no hubiese cambiado de opinión, porque para mí era una salida muy buena para el presupuesto, pero no pasa nada, hay que lidiar con lo que tenemos delante y yo no tengo ahí nada que opinar", ha concluido.