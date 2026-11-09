Chueca reitera que el PP "no está a favor" del trasvase del Ebro frente a la postura de Abascal (Vox)

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita al edificio casi terminado del centro cívico Hispanidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reiterado que la postura del Partido Popular "no es a favor del trasvase" y, por lo tanto, "habrá que ver cuál es el resultado de las urnas y en qué quedan esas declaraciones" del presidente de Vox, Santiago Abascal, que se ha mostrado favorable.

"Ya sabe cuál es la postura del Partido Popular y no es esa", ha zanjado la alcaldesa en respuesta a la posición de Abascal en una entrevista que ha concedido al Grupo Prensa Ibérica.

"Creemos en la necesidad de un Plan Nacional del Agua que contemple la conexión de todas las cuencas", ha resumido Abascal en la entrevista publicada por El Periódico de Aragón este domingo, 8 de noviembre.