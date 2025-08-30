Chueca resalta que la capital aragonesa "tiene un circuito urbano muy especial para mostrarse al mundo"

La alcaldesa de Zaragoza ha recorrido la zona de llegada de la octava etapa de la Vuelta España Monzón - Zaragoza, situada en la Puerta del Carmen adonde los corredores llegarán tras haber completado un circuito de más de 20 kilómetros por la capital. - TONI GALÁN

Zaragoza tiene todo preparado para la llegada este sábado a la Puerta del Carmen de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España en un despliegue en el que desde primera hora participan más de 3.000 personas y que esta mañana ha visitado la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, que ha destacado el impacto que va a tener el recorrido de cerca de 24 kilómetros por la ciudad.

"Vamos a ver un circuito muy especial este año porque por primera vez hemos querido hacer un recorrido urbano que nos permita mostrar Zaragoza al mundo a través de los ojos del ciclismo y a través de este recorrido de la Vuelta Ciclista a España", ha remarcado.

La caravana ha salido puntual a las 13.40 de la localidad oscense de Monzón y a media tarde irrumpirá en el Paseo María Agustín, donde los ciclistas comenzarán un circuito urbano de unos 24 kilómetros que permitirán mostrar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

"Vamos a aprovechar este gran evento deportivo para mostrar la mejor imagen de Zaragoza al mundo. Hoy se va a retransmitir la Vuelta ciclista a España en 190 países y, por lo tanto, espectadores de estos 190 países van a poder presenciar durante casi una hora Zaragoza", ha subrayado Chueca.

Así, el pelotón recorrerá el Paseo Echegaray, donde las cámaras seguro se recrean en el Pilar, la entrada por la Plaza Europa, la llegada a la puerta del Carmen y el recorrido por el Paseo Teruel, Vía Hispanidad, los Pinares de Venecia y el regreso al Paseo María Agustín, donde se espera una afluencia masiva de espectadores.

"Los aficionados al ciclismo y todos los zaragozanos podemos venir hoy a presenciar este evento internacional con nuestros propios ojos de primera mano y sobre todo para que también los ciclistas sientan cómo Zaragoza les anima y cómo la ciudad vibra con el deporte y que cada vez que se celebra un evento deportivo de primer nivel pues Zaragoza mejora".

REPERCUSIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD

La alcaldesa ha reconocido que la inclusión de un circuito urbano le generó dudas por las incomodidades que ocasionaría a los ciudadanos durante toda la jornada en el transporte urbano y en la movilidad --el Paseo María Agustín permanecerá cortado hasta las 22.00 horas--.

"Tuve muchas dudas de acoger esta segunda vuelta de 24 kilómetros porque efectivamente exige un gran esfuerzo para todos los servicios públicos de limpieza, de movilidad, de Policía, molestias para los vecinos en un momento de llegada y de vuelta de vacaciones, pero creo que en el balance es positivo, el impacto económico compensa y sobre todo la proyección de la imagen de Zaragoza compensa y la estrategia va a seguir siendo estar de la mano del deporte, de los eventos deportivos y de seguir acogiendo nuevas etapas de la vuelta ciclista siempre que sea posible", ha defendido.

Una apuesta que la alcaldesa ha recordado que forma parte de su "estrategia" de recuperar para la capital aragonesa "los grandes eventos deportivos" con los que "Zaragoza se vuelca" y que tienen "un gran impacto económico" en alusión a los hoteles, restaurantes y comercios.

"Todo el equipo de La Vuelta, patrocinadores, corredores, están instalados en Zaragoza y sin duda es una oportunidad de proyectar Zaragoza al mundo y de darla a conocer, pero también de que ese beneficio económico, ese impacto económico quede en nuestra ciudad en un mes tan importante como el mes de agosto, que sin duda hay que plantear estrategias y acciones para poder incrementar ese impacto económico", ha considerado la regidora zaragozana.

Un planteamiento con el que ha recordado que en 2023 puso fin a 15 años de renuncia a acoger una etapa de la Vuelta: "Fue decisión de la izquierda, de PSOE, IU y CHA, que decidieron evitar los eventos deportivos en la ciudad. Desconozco los motivos, es totalmente lo opuesto a mi estrategia porque creo que una ciudad como Zaragoza, que no tenemos playa, ni montaña, pues básicamente la forma de mostrarla al mundo, de acoger más turistas y de generar un impacto económico positivo es precisamente creando eventos deportivos y eventos culturales que sean una excusa para venir a visitar nuestra ciudad", ha insistido.