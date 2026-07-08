Chueca salda una deuda histórica en Torrecilla de Valmadrid con la nueva tubería de agua potable - DANI MARCOS

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido la inauguración oficial y puesta en servicio de la nueva conducción de abastecimiento de agua potable en el barrio rural de Torrecilla de Valmadrid, un acto de profundo calado social e institucional en el que ha estado acompañada por el alcalde pedáneo, Carlos Montaner, y por los vecinos.

La apertura de esta red hidráulica representa un punto de inflexión fundamental en la historia reciente de este núcleo poblacional, ya que "permite saldar de forma definitiva una deuda histórica que tenía la ciudad con sus vecinos: garantizar el acceso normalizado, continuo y de calidad al agua corriente directamente en los grifos de cada vivienda", ha señalado Natalia Chueca. "Ya no será necesario depender de camiones cisterna", ha resumido.

Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, Torrecilla de Valmadrid deja atrás una precariedad impropia de una gran capital. Hasta la conclusión de los trabajos, este era el único barrio rural o distrito de Zaragoza que carecía de conexión a la red general municipal de abastecimiento.

Para poder cubrir sus necesidades básicas, el barrio rural disponía de una red de agua potable independiente de la del resto de la ciudad, abastecida en exclusiva desde un depósito municipal de 70 metros cúbicos de capacidad situado en la parte alta del núcleo urbano, desde el cual el recurso se suministraba por gravedad a las tuberías que discurren por el entramado de calles.

"El gran inconveniente estructural radicaba en que el llenado de dicho depósito se realizaba únicamente mediante camiones cisterna de 10 metros cúbicos de capacidad, los cuales tomaban el agua en las tomas de la red municipal de Zaragoza y la transportaban por carretera hasta Torrecilla de Valmadrid entre dos y tres veces por semana para abastecer a sus habitantes y a la población flotante del barrio", ha recordado la alcaldesa.

"FRENO AL DESARROLLO"

Con el fin de "mejorar de forma radical la garantía del suministro y evitar que este dependiese en exclusiva de dicho transporte rodado, se ha ejecutado esta nueva conexión directa", ha destacado Natalia Chueca.

Esta falta de garantía histórica en un recurso vital actuaba, además, como "un tapón estructural para la fijación de población y el crecimiento urbanístico del entorno", ha recordado. Como muestra de ese freno al desarrollo, hace unos 25 años fracasó el intento de construir una promoción de viviendas.

Durante el acto, Natalia Chueca ha compartido con los vecinos la emoción de ver materializada una reivindicación que ha pasado por distintas corporaciones sin hallar respuesta definitiva hasta ahora.

La regidora ha subrayado que la igualdad en la prestación de los servicios públicos esenciales constituye una prioridad absoluta para el Gobierno de Zaragoza: "Hoy celebramos mucho más que la finalización de una obra de ingeniería hidráulica; hoy devolvemos la tranquilidad, la dignidad y las oportunidades de futuro a Torrecilla de Valmadrid, saldando una deuda histórica y moral que Zaragoza no podía permitirse prolongar ni un día más", ha expresado la alcaldesa.

"Nuestra visión de ciudad no entiende de periferias olvidadas ni de ciudadanos de segunda. Llegar a todos y cada uno de los barrios rurales y distritos, atender sus demandas reales y apostar decididamente por la inversión en las infraestructuras básicas que vertebran el territorio es nuestra forma de entender el servicio público. Estas son las inversiones del Ciclo Integral del Agua que a menudo quedan enterradas y no se ven a simple vista, pero que son las verdaderamente determinantes para transformar el día a día y garantizar la calidad de vida", ha incidido Natalia Chueca.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Por su parte, el alcalde pedáneo, Carlos Montaner, ha agradecido la tenacidad municipal para sacar adelante un proyecto técnico de gran envergadura y ha destacado que la llegada del agua corriente de forma ininterrumpida marca un antes y un después para la viabilidad de Torrecilla de Valmadrid, aportando seguridad para posibles emprendimientos, rehabilitación de viviendas y atracción de nuevas familias.

El objeto central del proyecto ha sido la instalación de una nueva tubería enterrada de 9,7 kilómetros de longitud, concebida para conectar la red del barrio con el sistema general de abastecimiento de agua potable de Zaragoza. El punto de conexión inicial se ubica exactamente en la calle Sisallo del polígono Empresarium, al sureste del núcleo urbano de la capital, en la franja limítrofe entre los distritos de Torrero-La Paz y La Cartuja.

Desde este punto de entronque, el trazado debía hacer frente a un severo desafío topográfico y de pérdidas de energía propias de la conducción. Mientras que la toma en la red municipal de Zaragoza en el polígono Empresarium se encuentra a una cota de 255 metros sobre el nivel del mar (msnm), el depósito regulador de Torrecilla de Valmadrid se ubica a una cota de 414,50 msnm.

Para salvar esta notable diferencia de altitud --casi 160 metros de desnivel-- y garantizar que el caudal ascienda de manera constante, ha sido indispensable diseñar e instalar en el entorno del punto de conexión un moderno grupo de bombeo específico, capacitado para impulsar un caudal de 2,8 litros por segundo a una altura manométrica total de 187 metros.

Esta estratégica actuación hidráulica ha supuesto una inversión global de 647.756,92 euros (IVA incluido). La ejecución material de las obras sobre el terreno ha corrido a cargo de la empresa especializada Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, que ha desplegado la infraestructura cumpliendo con los más estrictos estándares de calidad y resistencia.

EL PROCESO

El desarrollo de los trabajos ha seguido una rigurosa hoja de ruta desde que el proyecto fue formalmente adjudicado a finales de 2024. Las máquinas excavadoras iniciaron las labores de zanjado y acondicionamiento en febrero de 2025.

Durante la primavera de ese mismo año, la intervención experimentó una paralización técnica temporal, una medida necesaria y planificada para gestionar y resolver complejas interferencias que el trazado presentaba al cruzarse con líneas eléctricas de alta tensión, requiriendo los preceptivos permisos y desvíos con las compañías suministradoras para salvaguardar la seguridad laboral y de infraestructuras.

Solucionado este obstáculo técnico, los trabajos se retoman con un ritmo intensificado en el mes de junio de 2025, entrando en su recta final durante el otoño de ese año. Las pruebas hidráulicas, de estanqueidad y de desinfección culminaron con éxito, permitiendo que las viviendas de Torrecilla de Valmadrid quedaran plenamente conectadas a la red general.

Con esta intervención técnica de consolidación, el Ayuntamiento deja el espacio perfectamente preparado en previsión de que, en una fase posterior ajena al alcance de este proyecto hidráulico, se ejecute una vía ciclable o Vía Verde. Esta futura ruta facilitará que vecinos, senderistas y cicloturistas disfruten de un itinerario accesible, seguro y de un extraordinario valor paisajístico integrando la estepa zaragozana.

Chueca ha destacado que esta obra ha sido posible gracias también a ese convenio que históricamente se ha firmado con la Diputación Provincial de Zaragoza, pero que está pendiente de renovar desde hace dos años porque la "DPZ no ha querido firmar un nuevo convenio para seguir avanzando en inversiones en los barrios rurales de la ciudad".

"Creo que es fundamental que la DPZ, que más del 75% de su presupuesto viene de los vecinos de Zaragoza capital, tenga que seguir buscando esa colaboración y esos convenios para seguir haciendo obras en nuestros barrios rurales".

Por eso ha reclamado que el Ayuntamiento de Zaragoza no solamente no ha cobrado los 4 millones de euros del convenio de 2024, sino que ha sido "totalmente imposible" firmar un nuevo convenio desde 2025.