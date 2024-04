Chueca tilda de "decepcionante" la reunion de la FEMP con el ministro Torres sobre financiación local

ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "decepcionante" la reunión mantenida este martes con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid para abordar aspectos como la financiación municipal.

Chueca, que ha participado en la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP con el ministro, ha detallado que se le ha exigido compensar las pérdidas por los cambios del impuesto de plusvalía o la creación de un fondo que cubra el déficit del transporte público, además de abordar la financiación local de los ayuntamientos, entre otras medidas.

"La verdad es que el resultado no ha podido ser más decepcionante", ha sentenciado Chueca para argumentar que, en primer lugar, le han trasladado al ministro la necesidad de abordar, de una vez por todas, la reforma de la financiación de las administraciones locales, que es "claramente deficitaria", y que sea de forma conjunta a la de las comunidades autónomas.

Chueca ha explicado que "los ayuntamientos no pueden seguir asumiendo una retahíla de competencias impropias, al mismo tiempo que se reducen los ingresos por los cambios de las normativas". Ha citado como ejemplo el impuesto de plusvalías o el impuesto de residuos en el vertedero y el déficit que se viene arrastrando también en el transporte público desde la época de la COVID-19, que los ayuntamientos "asumen a pulmón y no tenemos en ningún momento apoyo de la Administración General del Estado", ha aseverado.

Además, le han pedido que aclare cuáles van a ser las nuevas reglas de gasto y las nuevas reglas fiscales, pero tampoco han tenido respuesta, ha lamentado Chueca.

RECURSOS DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA TELEFÓNICA

Asimismo, han exigido una explicación sobre los 2.000 millones de euros que supuestamente se van a retraer de la financiación a ayuntamientos y comunidades autónomas para que el Gobierno Central asuma la entrada en el accionariado de Telefónica. "El ministro no ha sabido dar ninguna respuesta", ha sintetizado la alcaldesa de Zaragoza.

También le han apremiado a que convoque la Comisión Nacional de Administraciones Locales, la CENAL, para abordar todas estas cuestiones de naturaleza económica a lo que Torres se ha comprometido pero sin dar una fecha. "Simplemente en el primer semestre de 2024 y obviamente --ha expuesto Chueca-- es un compromiso que le obliga la ley, por lo cual no nos parece que sea serio y me parece que es muy decepcionante porque realmente urge encontrar solución a todos estos problemas".

La alcaldesa de Zaragoza ha indicado que una legislatura es "muy breve" y la decisión del Gobierno de España de no impulsar unos Presupuestos General del Estado en 2024 "ya está teniendo una serie de consecuencias a las cuales no tenemos respuesta". "Nos encontramos ya en el mes de abril y todavía estamos esperando respuestas. No se puede demorar más".

Finalmente, Chueca ha confiado en que la reunión de este martes "no se quede en una simple foto", en la sede de la FEMP, sino que se traduzca en avances "reales y urgentes" en la mejora de la financiación de las administraciones locales.