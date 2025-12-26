Chueca tilda de "traición" la decisión de Vox, presentará el presupuesto de 2026 y acudirá a una moción de confianza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado que la decisión de Vox de no apoyar el proyecto de presupuesto de 2026 supone "demostrar con deslealtades y con traiciones que lo último que le interesa es lo que pasa a los vecinos, sino que está interesado en su cálculo político". "Si hay elecciones vamos a romper para ver si así tenemos más presión", ha sintetizado.

Chueca ha calificado de "excusas" los argumentos de Vox sobre la Zona de Bajas Emisiones, o la deuda porque aunque sea algo más elevada que este año "sigue dentro de los límites y tiene la ratio más baja tras haber salido de la tutela del Gobierno de Aragón".

Sobre el aumento del capitulo 1 y 2 lo ha justificado porque tiene que aplicar el incremento salarial acordado por el Gobierno de España a lo empleados público y por el IPC que se tienen que ajustar a la prestación de los servicios.

"Podrán poner cientos de excusas que se quieren inventar ahora para presentarse ante la opinión pública y no quedar tan mal y no decir, mire, estamos traicionando a la ciudad de Zaragoza, porque nos lo han dicho desde nuestro partido en Madrid y nosotros solamente somos soldados, que es lo que son", ha resumido.

Tras incidir en que Zaragoza no se va a parar y que hará todo lo que tenga que hacer como alcaldesa para que la ciudad tenga nuevos presupuestos para continúen las obras empezadas, ha asegurado que a ella "ni Feijóo ni Azcón" le han dicho que porque haya elecciones autonómicas en Aragón tenía que dejar de pensar en Zaragoza y en lo que es bueno para la ciudad.

"Esa es la diferencia entre un partido responsable, como el PP que gobierna para el servicio público y para los ciudadanos y un partido como Vox que acaba de demostrar con deslealtades y con traiciones que lo último que le interesa es lo que pasa a los vecinos de Zaragoza", ha diferenciado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha confiado en que "los zaragozanos tomen buena nota" y, sobre todo, que estén "tranquilos", al indicar que como alcaldesa hará todo lo que tiene que hacer para que la ciudad "siga avanzando, mejorando y para que tenga los presupuestos de 2026, sea de una forma u otra".

Chueca ha explicado que presentará el proyecto de presupuesto la próxima semana con todos los acuerdos alcanzados con Vox, se iniciará la tramitación con su correspondiente periodo de presentación de enmiendas en el que "se ha mejorado por parte de los distintos grupos municipales" y luego se aprobará o no.

MOCIÓN DE CONFIANZA

También ha querido señalar que "como acto de generosidad hacia Vox siempre se ha planteado trabajarlo y presentamos juntos" como forma de "agradecer" su apoyo, pero "ellos no lo han querido en esta ocasión, bueno, no es que no hayan querido, es que no les han dejado", ha diferenciado.

"Presentaremos el anteproyecto cuando tengamos el expediente aprobado por la intervención, porque vamos a hacer las cosas bien y no nos vamos a saltar ningún procedimiento por cálculos políticos y somos responsables, estamos gobernando, la oposición es más cómoda, se puede hacer de todo y no pasa nada, pero yo estoy gobernando y tengo que hacer las cosas bien", ha precisado.

Ha apuntado que si Vox se vota en contra y se junta con la izquierda, entonces planteará una moción de confianza y que presenten otra alternativa para lo que tendrán que buscar otro alcalde.

Entonces se verá si Vox está con PSOE y Zaragoza en Común y en contra del Partido Popular. "Que lo demuestre, lo ejecute y los zaragozanos tomar buena nota. Ese es el camino y eso es lo que ellos han elegido", ha instado a los de Abascal.

La moción de confianza alargaría alrededor de un mes el proceso de tramitación administrativa y lo distanciaría del 8 de febrero --día de la votación de las elecciones autonómicas-- y si Vox no apoya al candidato a la Alcaldía de otro partido, el presupuesto se aprobaría por mayoría simple con la simple abstención de Vox. Por ello, la alcaldesa ha reconocido que está "muy tranquila".

LA CIUDAD NO SE PUEDE PARAR

Chueca ha incidido en que presentarán el presupuesto porque "la ciudad no se puede parar, porque hay elecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón y no se puede esperar a que pasen, a que se forme el nuevo Gobierno y entonces empezar a tramitar el presupuesto".

Este razonamiento lo ha argumentado al asegurar que el proyecto de presupuesto "estaba negociado y trabajado desde octubre y hasta mitad de noviembre". Tras recordar que Vox puede votarlo en contra o abstenerse, ha indicado que "hay muchos caminos, pero han elegido el de la confrontación y el de la traición". "Eso es lo peor, --según Chueca--, se han quitado la careta antes de empezar la tramitación del presupuesto".

La alcaldesa ha manifestado que tras la presentación del proyecto de presupuestos, todos los grupos tendrán la posibilidad de hacer sus aportaciones. "No confío en absoluto en el PSOE, ni en Zaragoza en Común para que apoyen el presupuesto", ha reconocido.

Su impresión es que la actitud de Vox revela que "una vez más sale al rescate de la izquierda, son vasos comunicantes y acaban de demostrarlo" porque con esta decisión "no están haciendo el favor a los zaragozanos, ni al Gobierno de la ciudad, ni al PP, sino al PSOE y ZeC, que están ahora mismo frotándose las manos. Ha llegado el flotador de Vox para el rescate del grupo municipal socialista", ha expresado de forma gráfica. "Veremos cuál es el camino que empezamos y cómo acaba", ha concluido.