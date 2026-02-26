La CIAF aclara que las piezas extraídas en Adamuz "no son críticas": "No estaban en el punto de descarrile"

Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), además de profesor y consultor internacional en materia de ferrocarriles, Iñaki Barrón, ha aclarado que las piezas retiradas por Adif de la zona donde ocurrió el accidente de Adamuz (Córdoba) "no son críticas" porque "no estaban exactamente en el punto donde se sospecha que se produjo el descarrile".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Zaragoza, donde Barrón ha participado en la jornada sobre la conexión central de los Pirineos en Mobility City, ha indicado que en lo relativo al traslado de piezas "ha habido una parte de malentendido", porque "todo lo que intervenía directamente", como las soldaduras, y puede "aclarar las consecuencias y causas del descarrilo ya estaba precintado y reservado".

No obstante, "había alguna pieza más que se quería preservar, aunque no son críticas, y ahí quizá ha habido un pequeño malentendido, pero no creo que sea una cuestión decisiva para el resto de la investigación", ha expresado Barrón, al tiempo que ha diferenciado en que "todo el material es importante", pero no "crítico".

Por tanto, ha subrayado: "No lo consideramos --un material-- fundamental como para llevarse las manos a la cabeza. No hemos destruido nada, las piezas están y vamos a ver cómo procedemos para seguir la investigación", que ha calificado de "compleja" porque hay temas que resolver desde el punto de vista técnico.

Iñaki Barrón ha recordado que lo primero que se retiro del lugar del accidente de Adamuz fueron "trozos de carril donde se había producido la rotura de las soldaduras y unas muestras de los carriles de al lado", dado que eso es lo que "se consideró que podía ser interesante" para la investigación.

Es cierto que "se quiso recoger alguna pieza más, pero no hay que ahondar mucho en eso", sino más bien "saber qué es lo que aportan las piezas clave: la soldadura que se rompió y causó todo --el accidente--", ha observado el presidente de la CIAF.

FASE PRELIMINAR

Barrón ha recalcado que la investigación del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz está "en una fase muy preliminar", agregando que se trata de un "accidente simple, pero muy complejo de destripar".

Respecto a la investigación, Barrón ha destacado que "sigue su curso", aunque "todavía tenemos que saber lo más importante: cuál fue exactamente la mecánica del descarrile". "Es un tema técnico muy complicado que tenemos que analizar desde la CIAF para recomendar lo que sea necesario para que no vuelva a suceder", ha apostillado.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En otro orden de cosas, Barrón se ha referido a las informaciones publicadas en medios de comunicación sobre uno de los vocales que componen la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ya que "por su cometido laboral podría tener algún tipo de incompatibilidad" con la investigación del caso concreto de Adamuz.

"Ha sido él mismo el que ha manifestado --la posible incompatibilidad--. Escribió una carta oficial diciendo que él se retiraba de las decisiones de este caso concreto, pero sigue participando en el resto de casos que estamos analizando y esto ha sido una cuestión que está contemplada en el decreto ley que nos regula --a la CIAF--", ha explicado Barrón.

En este sentido, el presidente de la CIAF ha respaldado la decisión adoptada por el vocal y ha señalado: "Yo mismo si tuviera un familiar o alguna implicación personal, tendría que inhibirme de las deliberaciones correspondientes a ese caso únicamente".

Por otro lado, ha aludido al vocal experto en material rodante ferroviario: "También hubo un malentendido, ya que había presentado su dimisión en junio por motivos personales y familiares y se le aceptó. De hecho, no vino al pleno de septiembre".

Lo ocurrido en este caso, ha comentado Barrón, es que "se nos olvidó quitarlo de la página web" y al "ponerla en orden" tras el accidente de Adamuz "nos hemos dado cuenta de que él todavía estaba y lo hemos quitado", algo que "se ha interpretado de una manera libre y errónea, porque él estaba ya fuera del pleno desde hace meses".

"No hay ningún problema con los vocales, no hay ningún problema con el pleno y no hay ningún problema de funcionamiento", ha asegurado el presidente la CIAF, quien ha adelantado que se está buscando un sustituto.