El ciclo de la DPZ 'Conversaciones entre autores y autoras' continúa esta semana con Ledicia Costas

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo literario 'Conversaciones entre autores y autoras', organizado por la Diputación de Zaragoza (DPZ) continúa esta semana con Ledicia Costas. La escritora conversará con los lectores de Borja, Villamayor de Gállego y Ejea de los Caballeros el jueves 30 y el viernes 31 de octubre.

Los encuentros tendrán lugar el jueves, 30 de octubre, a las 17.00 horas en la biblioteca de Villamayor y a las 19.30 horas en la biblioteca de la Casa de las Conchas de Borja y el viernes, 31 de octubre, a las 19.00 horas en la biblioteca de Ejea de los Caballeros.

Ledicia Costas es una de las voces más singulares y reconocidas de la literatura gallega contemporánea. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2015, Premio Lazarillo 2015, Premio Merlín de Literatura Infantil 2014 y Premio Follas Novas da Crítica 2023.

El gran salto llegó con 'Escarlatina, a cociñeira defunta'. A partir de ahí, 'Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta', 'A balada dos unicornios', 'Infamia' y 'Golpes de luz'.

El objetivo de este ciclo, que alcanza su décimo segunda edición, es fomentar la lectura, el análisis y el comentario crítico literario en los municipios de la provincia con unas conversaciones literarias con escritores y escritoras de renombre nacional e internacional al mismo tiempo que se potencia el territorio y la multiculturalidad.

'Conversaciones entre autores y autoras' ya ha llegado en esta edición a Zaragoza, Pedrola y Ricla con David Uclés; a Azuara, La Joyosa y Nuez de Ebro con Luna Miguel; y a Illueca, Torralba de Ribota y Maella con Pedro Simón. Continuará en las próximas semanas en Paniza, Alagón y Zaragoza con Andrés Neuman.