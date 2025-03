Cientos de personas se manifiestan en Teruel contra el Clúster del Maestrazgo

TERUEL 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han congregado este sábado en la plaza San Juan de Teruel para expresar nuevamente su rechazo al megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo que tiene previsto construir 20 parques con 122 aerogeneradores de 200 metros de altura en una zona de gran valor ecológico y medioambiental que, según han recordado, está protegida con la declaración de geoparque.

Convocados por Teruel Existe y con el apoyo de la plataforma ciudadana Aliente, Alianza Energía y Territorio de Guadalajara, y la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, los manifestantes, llegados de un buen número de territorios de la provincia de Teruel y también de la vecina Castellón, se han unido en la protesta bajo el lema 'Salvemos el Maestrazgo. ¡Teruel así no!'.

Los congregados han reclamado que no se inicien las obras de inicio del proyecto, previsto para este mismo mes de marzo por la "tala masiva de árboles" que conllevará, lo que para los allí congregados causará un "daño irreversible" y supondrá "un auténtico "ecocidio", que acabará con "una de las zonas naturales más valiosas de Aragón".

Entre los carteles y pancartas desplegados han podido leerse mensajes como "No queremos ser pasto de placas y molinos", "el campo para las vacas, no para las placas" "el monte para los pinos, no para los molinos", "¿para cuándo la planificación?" y "no al colonialismo energético", junto a uno más grande de "pinares del Maestrazgo, sumidero natural de CO2".

La protesta se ha iniciado con la representación 'Se te ha metido un molino en los ojos (y no ves el desastre)' para ilustrar el destrozo que este proyecto causará en el territorio. El portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Ernesto Romeo, ha explicado que la jornada de este sábado pretende ser un golpe sobre la mesa para mostrar la oposición de la sociedad turolense al Clúster del Maestrazgo y tratar de frenar su instalación.

"No puede ser que seamos siempre una tierra de sacrificio. Nos están invadiendo todas las comarcas y creemos que hay algunas comarcas que, es evidente, tienen otro futuro. Cada territorio tiene que tener un desarrollo. Si cogemos un territorio que tiene un desarrollo turístico y patrimonial fantástico y lo destruimos industrialmente, ¿qué futuro tendrá?", ha cuestionado.

Romero ha insistido en que "el futuro no son los próximos 10 o 20 años, sino que el futuro son las futuras generaciones. Tenemos unas zonas en Aragón que deben conservarse y desarrollarse con un modelo que respete sus recursos. Esto es muy importante y creo que pedimos algo muy justo", ha indicado.

Y ha añadido: "Es como si destrozamos Ordesa. Nadie lo entendería. Pues esto es igual. Hay que preservar este territorio tan valioso, que perfectamente podría ser Parque Nacional".

El portavoz del Movimiento ciudadano ha recordado que "desde el minuto uno" en Teruel Existe han advertido del destrozo que iba a suponer este macroproyecto, motivo por el que han impulsado alegaciones, denuncias medioambientales y manifestaciones en las calles.

"Volvemos a salir porque no nos rendimos. Seguimos luchando porque estamos convencidos de que vamos a ganar. Nuestras reivindicaciones han llegado al Parlamento Europeo y hay varias causas judiciales abiertas", ha agregado.

La responsable de la representación, May Serrano, ha explicado que el objetivo de esta acción es representar la "injusticia y el tremendo impacto" que va a causar la implantación de los megaparques eólicos en el Maestrazgo, y también en otros puntos de alto valor medioambiental de la provincia"

Desde la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, Monica Picot ha reconocido sentirse identificada con la lucha de los turolenses porque en la Comunidad Valenciana tienen "exactamente el mismo problema", que es "la invasión de estos macroproyectos renovables que están destrozando el territorio y las zonas rurales".

Por parte de Acacia (Asociación Amigas y Amigos de los Árboles de Teruel), Gonzalo Ruiz ha insistido que el destrozo que se quiere llevar a cabo en el Maestrazgo turolense "hay que intentar pararlo como sea" porque "lo que se quiere hacer clama al cielo".

Igualmente, desde Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés), Belén Boloqui ha sostenido que están "en defensa del territorio y de un tratamiento correcto, donde la sociedad participe, donde la sociedad diga lo que tenga que decir y, en definitiva, donde no se cometan los atropellos que están sucediendo ahora en Aragón y, en este caso, en el Maestrazgo".

En el caso de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, José Antonio Gil ha señalado que el Clúster Maestrazgo va a impactar negativamente en el territorio donde se pretende instalar y sobre "uno de los mejores corredores ecológicos del Sistema Ibérico en el país".

AFECTADOS EN PRIMERA LÍNEA

A la concentración también han acudido vecinos de la Comarca de Maestrazgo. María Buj, concejal en Fortanete, ha lamentado que el Clúster Maestrazgo va a suponer para su municipio, donde hay planificados 22 aerogeneradores, "la destrucción del monte y una merma para la economía que ahora está funcionando, como la ganadería". "Es una pena. Se han rehabilitado viviendas, que van a perder mucho valor, la gente no va a querer venir a vivir a Fortanete y encima se está creando un mal clima entre los vecinos por culpa de todo esto", ha agregado.

También Ainhoa Gascón, concejal en Cantavieja y consejera comarcal en la Comarca del Maestrazgo, ha argumentado que el Clúster Maestrazgo está pretendiendo instalar una cantidad de aerogeneradores y placas fotovoltaicas "enorme" sin tener en cuenta los sectores económicos del territorio. "No se ha tenido en cuenta la agricultura y la ganadería, porque se van a instalar donde la gente tiene sus animales, ni tampoco el turismo. Tenemos cuatro de los Pueblos Más Bonitos de España, como Cantavieja, y un patrimonio natural espectacular, y la implantación de los molinos afectará a la restauración y a la hostelería", ha apostillado.

Gascón también ha cuestionado la opacidad con el territorio con la que se han tramitado estos proyectos, con falta de información pública. "Los vecinos nos hemos ido enterando de todo de rebote, no se ha contado con los habitantes y creo que la gente no es consciente del destrozo que esto va a suponer para nuestra tierra. Por eso, tenemos que seguir luchando", ha indicado.

DATOS DEL PROYECTO

El Clúster del Maestrazgo es un megaproyecto de 20 parques eólicos, con una potencia instalada de 882 megavatios sería el más grande de España y uno de los más grandes del mundo. Implica la implantación de más de 120 aerogeneradores de gran envergadura, de 200 metros de altura y 158 metros de diámetro de las palas, a los que se sumarían 173 kilómetros de líneas de alta tensión y 327 kilómetros de caminos y carreteras. En total, el área de afección ocupa una enorme superficie, de cerca de 72.000 hectáreas.

La danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) es la encargada del suministro de dos grandes autotransformadores, de 315 MVA --Mega Voltio Amperio--y 680 MVA en 400 kV --kilovoltio--, para interconexión a la red de transmisión del Clúster del Maestrazgo.

Fundada en 2012 en Dinamarca, CIP es la mayor gestora de fondos del mundo dedicada a inversiones en energías renovables y líder mundial en energía eólica marina.

Según datos trasladados por la compañía danesa, el Clúster Maestrazgo, de 763 MW, está previsto que produzca alrededor de 1.986 GWh de electricidad al año, el equivalente al consumo medio de 570.000 hogares al año, y que contribuya al mantenimiento de 3.547 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.