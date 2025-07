Cientos de turolenses ponen este martes el pañuelo al Torico y colaboran con la AECC

TERUEL 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un fallo técnico en la grúa ha retrasado el inicio del acto, 'Ponle el pañuelo al Torico' que, una vez solventado, se ha iniciado pasadas las diez de la mañana con la primera instantánea protagonizada por la alcaldesa, Emma Buj, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras y el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez.

Unos mil turolenses se van a fotografiar a lo largo del día junto al Torico con un fin muy solidario: destinar el dinero recaudado a la investigación del conocimiento del cáncer. 'Pon el pañuelo al Torico' es un acto que se repite cada año en el marco de las Fiestas del Ángel y que está organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, en colaboración del Ayuntamiento de Teruel.

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha tildado el acto de "muy entrañable para los turolenses". "Es un placer participar en lo que ya es una tradición como es el ponerle el pañuelo al Torico junto a la AECC", ha añadido, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento para la asociación.

"La AECC llega donde no llegamos las administraciones ofreciendo acompañamiento personal a enfermos y familiares", ha dicho Buj, quien ha recordado que los fondos obtenidos de actos como el que se celebra hoy en Teruel van destinados a la investigación. La alcaldesa ha asegurado que no hay un sólo acto de los que celebran en Teruel que no cuente con el apoyo del Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras ha agradecido el apoyo que cada año dan los turolenses a este acto solidario con una aportación de 2 euros, así como la colaboración desinteresada del Ayuntamiento.

Este año la mesa informativa instalada en la Plaza del Torico por la AECC centra la atención en la importancia de la protección solar para evitar problemas en la piel. Esta actividad también cuenta con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos.

Una grúa instalada a los pies del pedestal Torico permite subir en grupos hasta el mismo monumento y fotografiarse junto a él, un momento muy emotivo para todos los turolenses. Medio centenar de voluntarios de la AECC colaboran en la organización del evento, en el que también participa la Sociedad Fotográfica Turolense.

'Ponle el pañuelo al Torico" se prolongará de manera ininterrumpida hasta las 20.00 horas de este martes.