La Cincomarzada tendrá dos escenarios, será todo exterior y participarán más de 110 entidades y colectivos

Presentación del programa de la Cincomarzada 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cincomarzada tendrá este año dos escenarios en el Parque del Tío Jorge de Zaragoza, uno específico para el público infantil ubicado junto al anfiteatro exterior del centro cívico donde se desarrollarán las muestras culturales de la asociación América vive en Aragón y en el otro será el habitual de otras ediciones, el denominado escenario de la FABZ, junto a la cancha de baloncesto.

La celebración se desarrollará en el exterior del Parque Tío Jorge y se espera la participación de más de 110 entidades y colectivos, entre ellos las 28 peñas de la ciudad. En caso de lluvia o mal tiempo no está previsto el traslado a otra fecha.

Esta edición será la última que acoja el Parque del Tío Jorge antes de la reforma integral que comenzará el día 9 de marzo, y desde la FABZ, Arturo Sancho, ha confiado en que la Cincomarzada de 2027 pueda volver a la parte del parque que ya se haya renovado, además de que ha reivindicado una plaza que lleve el nombre de Cincomarzada.

El lema de este año es 'Para vivir, vivienda' en clara alusión a uno de los problemas que tienen especialmente los jóvenes. La tradicional Marcha de los Barrios partirá a las 11.30 horas de la plaza del Pilar para llegar al escenario principal donde se leerá el manifiesto y se entregará el documento con las reivindicaciones a los responsables municipales en el escenario de la FABZ.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Arturo Sancho; el secretario de la FABZ, Raúl Gascón; la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández y el consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, han presentado el programa de esta fiesta popular.

En rueda de prensa, Alfonso Mendoza ha contado que se trabaja desde hace semanas para que el entorno de la celebración sea "seguro y el que necesitan los organizadores" para que sea "como siempre un éxito de afluencia de público, de reivindicación y de fiesta".

Sara Fernández ha elogiado el esfuerzo de la FABZ para organizar esta fiesta popular y que tenga una programación variada para todos los públicos, desde los deportes tradicionales a las actividades infantiles además de artes escénicas en el escenario Tío Jorge.

En este mismo escenario, desde las 13.00 horas habrá muestras de folclore en el escenario Tío Jorge con bailes de República Dominicana, Paraguay, Colombia y Ecuador, además de Aragón, ya que hay nuevos habitantes en la ciudad no nacidos en Zaragoza pero también son vecinos, ha esgrimido el secretario de la FABZ.

El presidente de la FABZ, Arturo Sancho, ha indicado que este año, por primera vez, se ha convocado un concurso del cartel anunciador de la Cincomarzada, que ha ganado la diseñadora gráfica estadounidense afincada en Zaragoza desde 2009, Cristina Hesly, entre las 32 propuestas que se han presentado.

También en esta edición se han realizado camisetas conmemorativas de la Cincomarzada que llevan las fechas 1838-1979, que representan el origen de este fiesta popular y su recuperación en la democracia después de estar prohibida en el franquismo. Están alrededor de un león en color blanco, que es el símbolo de Zaragoza, sobre fondo rojo. Se podrán comprar el mismo día de la Cincomarzada en el Parque del Tío Jorge a precios "populares" ha asegurado Sancho y se podrá elegir entre distinta tallas.

BIEN INMATERIAL

Arturo Sancho ha aprovechado para anunciar que desde la FABZ ha emprendido un proceso para presentar la candidatura de la Cincomarzada como Bien de Interés Cultural Inmaterial, para lo que han encargado un informe que atiende tanto a la parte antropológica de la fiesta como histórica y que darán a conocer cuando esté elaborado.

"En esta ciudad hay varios historiadores, doctores en historia, gente formada y versada en el tema, entre los que figura Raúl Mayoral, que hizo su tesis sobre la Cincomarzada en el siglo XVIII, que es muy extensa y está siendo el apoyo de la FABZ para realizar el informe", ha dicho Arturo Sancho.

Asimismo, está pendiente de una reunión con la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, quien se ha limitado a indicar que estudiará todas las propuestas".

Por su parte, Sara Fernández ha precisado que ha habido un cambio de convenio a patrocinio con la FABZ para la Cincomarzada atendiendo a las recomendaciones de la Oficina de Control Financiero, dependiente de Intervención, que tras auditar las sociedades y patronatos, señala que en Zaragoza Cultural hay una serie de contratos de coorganización y de colaboración que han pasado a ser contratos de patrocinio porque es la fórmula jurídica adecuada a lo que realmente hace la sociedad.

Precisamente, Zaragoza Cultural mantiene la misma financiación que años anteriores, con una cuantía de 20.000 euros, esta vez mediante un contrato de patrocinio, que se suma la aportación de 5.000 euros del Área de Participación Ciudadana, que también es la de años anteriores.

REFUERZO

Asimismo, los servicios municipales, desde Limpieza, Parques y Jardines, Movilidad a Policía Local y Bomberos y Protección Civil, redoblarán esfuerzos con un operativo que incluye la revisión de árboles los días previos y finalizada la fiesta. Se revisarán las fuentes de agua potable, se retirará la tierra del área donde se ubicarán 50 contenedores y se acondicionará la rampa de ambulancias, entre otras actuaciones.

Además, se reforzarán las líneas de autobús y tranvía para facilitar el acceso. Se trata de la línea 29 con vehículos adicionales y una frecuencia media entre las 10.00 y las 14.00 horas será de 11 minutos aproximadamente; la línea 36 tendrá cuatro autobuses adicionales con una frecuencia media de unos 10 minutos entre las 10.00 y las 14.00 horas. El tranvía se reforzará su servicio durante toda la jornada, entre las 11.30 y 22.30 horas con unidades dobles.

Para garantizar la seguridad durante la fiesta, los bomberos y voluntarios de Protección Civil estarán pendientes durante la jornada. Además, Policía Local vigilará el buen desarrollo de la fiesta y facilitará el acceso de vehículos de producción acreditados para las actividades musicales y lúdicas.

También habrá un Punto Violeta a cargo de la Comisión de Mujer de la FABZ, aunque desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha ofrecido habilitar un Punto Seguro, que los organizadores han desestimado.

PROGRAMACIÓN

La jornada comenzará a las 11.30 horas con la Marcha de los barrios desde la salida de la plaza del Pilar, acompañados de las collas gaiteras "Gaiteros del Rabal" y "Bucardos" para recorrer la plaza del Pilar, Puente de Piedra, la calle Sixto Celorrio, plaza San Gregorio a parque del Tío Jorge y llegar al anfiteatro exterior en las escaleras del centro cívico Tío Jorge.

La zona infantil tendrá juegos tradicionales de 11.00 a 13.00 horas; y en el escenario Tío Jorge, a las 11.00 horas actuará Dead Puppets Orchestra; a las misma hora habrá Cuentacuentos de La Mariposa Azul 'Todas a una'; para dar paso de 13.00 a 15.00 horas con el espectáculo 'América Vive en Aragón' que reunirá folclore de distintos países.

En el escenario FABZ se podrá asistir a las 12.00 horas a la lectura del manifiesto de la Cincomarzada 2025 y la entrega de las reivindicaciones de los barrios y reconocimientos vecinales para dar paso a las 12.30 horas al II Festival Espabila Cincomarzada que se extenderá hasta las 19.00 horas.

A las 12.45 horas se ha programado el show flamenco 'Chapi', a las 14.00 horas Ixeya; seguido de 50007 Fishing Club; Sirgawain Soundsystem; Arga Music Showcase; y Jambass.

A las 18.25 horas será el 'Guiñote De Qontaqto' y a las 18.45 horas el fin de fiesta con la batukada 'Samba de Praça' que recorrerá las calles y caminos del Parque Tío Jorge invitando al cierre de los puestos instalados.