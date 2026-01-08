El cineasta Víctor Izquierdo ultima 'En trámite', un cortometraje para "hacer honor a la historia" de La Aljafería

El director de cine Víctor Izquierdo. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Víctor Izquierdo ultima el cortometraje 'En trámite', con el que ha querido "hacer honor a la historia" que se esconde tras "las paredes" del Palacio de La Aljafería, en el marco del programa 'La Aljafería, un lugar de cine'. El audiovisual, que se ha exhibido este jueves en la Sala Goya del palacio, está ya terminado a falta de algún ajuste de sonido, ha explicado.

Izquierdo ha señalado que "ha sido un regalo reunir a un equipo tan grande, tan maravilloso y aragonés" para grabar 'En trámite' y que en el rodaje "pasó un poquito de todo: Tuvimos demonios, ejércitos napoleónicos, aviones bombardeándonos" en un recinto, La Aljafería, con "un componente histórico tan característico" y "que apenas se explotaba".

Con la película se repasa la etapa del califato, la Inquisición, los Sitios de Zaragoza y la guerra civil: "Esperamos que el cortometraje esté a la altura del palacio", ha deseado Izquierdo, quien ha pretendido "generar una reflexión de lo que puede suponer la burocracia en nuestras vidas y de cómo no solo son víctimas de ello los ciudadanos, sino también los propios funcionarios", abogando por "generar un punto de encuentro entre la ciudadanía y el componente funcionarial de la Administración del Estado".

LA ALJAFERÍA, PLATÓ DE CINE

El jefe del Servicio Gestor de La Aljafería, Sergio Castillo, ha indicado que este cortometraje corresponde a la novena edición de 'Un lugar de cine', la de 2025, y ha celebrado que "el palacio sirvió como plató de cine, como hacía tiempo que no ocurría", con viento, lluvia, un caballo dentro del recinto y trabajando de madrugada. Se grabó del 4 al 7 de noviembre de 2025.

Ha agradecido el apoyo prestado por los ujieres, cafetería, Policía Nacional, limpieza, el equipo de guías y mantenimiento, quienes "ayudaron a llevar a buen puerto este set de producción".

Castillo conoció a Izquierdo en 2022, cuando ganó un concurso del Gobierno de Aragón para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya con un corto de animación, un tipo de producción "escaso" tanto en Aragón como en toda España, cortometraje titulado 'El niño que retrató monstruos' y que está dedicado a las pinturas negras del pintor de Fuendetodos.

Ha explicado que, desde 2016, Izquierdo se dedica al sector audiovisual y que obtuvo en 2023 el premio al mejor realizador en el Festival de Cine de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), fue nominado al mejor cortometraje en los Premios Puga, en 2023, y ganó el premio al mejor cortometraje de los Premios Simón en 2024 con 'El barrio'.