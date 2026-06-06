El CITA avanza en la mejora de la gestión del agua en grandes zonas regables con el proyecto LAIKcA

Una investigación del CITA busca mejorar la estimación del agua necesaria para los cultivos de regadíos. - CITA

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha finalizado el proyecto de investigación LAIKcA cuyo objetivo ha sido mejorar la estimación de las necesidades hídricas de los cultivos y la planificación del riego en grandes zonas regables en un contexto de cambio climático.

El proyecto, liderado por la investigadora Raquel Salvador del departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, ha permitido obtener los primeros resultados y desarrollar una metodología orientada a mejorar la estimación de las necesidades hídricas de los cultivos y la planificación del agua de riego a escala territorial.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha sido coordinada por el CITA con la participación en el equipo de trabajo del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y la Universidad de Zaragoza. La investigación se ha desarrollado en dos grandes zonas regables del valle medio del Ebro: el sistema del Canal de Monegros y el Fielato de Zaidín, con 14 y 39 comunidades de regantes, respectivamente.

LAIKcA parte de una necesidad concreta: actualizar la información utilizada para calcular la demanda de agua de los cultivos. La planificación del riego se ha basado tradicionalmente en ciclos y coeficientes de cultivo de referencia obtenidos y tabulados hace décadas.

Sin embargo, la evolución del clima, la introducción de nuevas variedades, los cambios en las fechas de siembra y recolección y la transformación de los modelos productivos hacen necesario revisar estos parámetros para adaptarlos a la situación agroclimática y de mercado actual.

Con estas actualizaciones, además, se genera conocimiento de base para poder evaluar la vulnerabilidad y la resiliencia respecto al cambio climático de los distintos modelos productivos del regadío.

OBSERVACIÓN DE LOS CAMBIOS

En primer lugar, se ha realizado un análisis sobre los cambios sufridos en las zonas de estudio que justifican el esfuerzo de actualización de la información existente. Para caracterizar la evolución del regadío entre 2000 y 2020, se analizaron los cambios agronómicos, tecnológicos y socioeconómicos de las dos zonas de estudio.

El cambio en los tipos y patrones de cultivos se determinó mediante herramientas SIG y técnicas de aprendizaje automático, mientras que la evolución tecnológica del riego se obtuvo a partir de encuestas a comunidades de regantes.

La dimensión socioeconómica se abordó mediante encuestas a ayuntamientos, cooperativas y ATRIAs, complementadas con el análisis comparativo del Índice Sintético de Desarrollo Territorial de 2000 y 2020.

A partir de los cambios detectados en el análisis histórico, se ha llevado a cabo una caracterización más precisa de la fenología de los cultivos gracias a observaciones de campo, imágenes de satélite y cámaras RGB fenológicas. Esta información ha permitido estimar con mayor detalle las necesidades de riego de los cultivos a lo largo de la campaña agrícola.

Para agilizar la obtención de resultados, se desarrollado una herramienta de cálculo capaz de estimar diariamente el volumen de agua necesario en cada comunidad de regantes, creando una curva de demanda diaria de caudales de riego a aportar por los canales y acequias correspondientes.

Esta información es especialmente relevante en sistemas de riego a gran escala, donde la gestión no depende únicamente del volumen total disponible, sino también de la capacidad de anticipar los caudales necesarios en cada tramo del canal y en cada periodo del año.

También se ha avanzado en la modelización de la fenología de cultivos con datos satelitales y desarrollado un nuevo procedimiento, así como herramientas específicas, para obtener con series temporales de datos del satélite Sentinel 2 curvas fenológicas de referencia de cultivos extensivos en grandes áreas.

Estas curvas tipo representan la variabilidad espaciotemporal de los cultivos, su manejo y condiciones ambientales específicas de estas áreas. Constituyen una fuente información actualizada sobre ciclos y coeficientes del cultivo, complementaria a otras existentes, muy útil en el ajuste las necesidades hídricas.

Las zonas regables son uno de los puntos clave en cuanto al efecto del cambio climático se refiere. Para estudiar la resiliencia de estos sistemas se han seleccionado los cultivos más relevantes y se están simulado las necesidades de riego en más de 4.500 combinaciones con diferentes escenarios de cambio climático.

A partir de estas simulaciones se realizará un estudio comparativo de la resiliencia de las distintas comunidades de regantes en función de indicadores agronómicos y técnicos seleccionados previamente.

Los resultados de LAIKcA avanzan hacia una gestión más ajustada a la realidad de las zonas regables, partiendo de un intenso estudio previo. La metodología desarrollada permite integrar información agronómica, meteorológica y territorial para caracterizar la demanda de agua con mayor resolución temporal y espacial.

La aplicación de este tipo de herramientas puede facilitar la toma de decisiones de las comunidades de regantes, los gestores de infraestructuras hidráulicas y las administraciones públicas, con el objetivo de avanzar hacia un uso más eficiente y sostenible del agua.