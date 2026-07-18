La City of Leeds Youth Orchestra ofrece este domingo un concierto sinfónico gratuito en Longares

La prestigiosa formación joven británica interpretará música de Gustav Mahler y Nikolái Rimski-Kórsakov el domingo 19 de julio a las 19.00 horas - ACFEA

LONGARES (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

La Iglesia de Longares (Zaragoza) acogerá este domingo, 19 de julio, un concierto de la City of Leeds Youth Orchestra, una de las formaciones juveniles más destacadas del norte del Reino Unido. La actuación, de entrada gratuita hasta completar aforo, comenzará a las 19.00 horas y forma parte de la gira que la orquesta realiza este verano por distintos escenarios de Aragón.

El recital permitirá al público disfrutar de un programa dedicado a dos grandes compositores del repertorio sinfónico, interpretado por una agrupación que cuenta con una amplia trayectoria artística y educativa y que reúne a jóvenes músicos de entre 13 y 18 años.

Fundada en 1971, la City of Leeds Youth Orchestra forma parte de los programas de música joven de ArtForms Leeds y ofrece a sus integrantes una formación centrada tanto en la excelencia interpretativa como en el trabajo colectivo. A lo largo de más de cinco décadas, la agrupación ha participado en numerosos conciertos, residencias y giras internacionales.

El concierto estará dirigido por el escocés Mark Edwards, formado en el Royal Northern College of Music y reconocido por su trayectoria al frente de orquestas y coros británicos. A lo largo de su carrera también ha colaborado como director asistente con formaciones como la BBC Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y la Scottish Chamber Orchestra.

UN PROGRAMA CON DOS GRANDES OBRAS DEL REPERTORIO

La primera parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía nº 4 de Gustav Mahler, considerada una de las obras más luminosas y delicadas del compositor austríaco por su riqueza melódica y su atmósfera serena.

En la segunda parte, la orquesta interpretará el Capricho español de Nikolái Rimski-Kórsakov, una de las composiciones más conocidas del autor ruso, inspirada en melodías populares españolas y célebre por el protagonismo que concede a las distintas secciones de la orquesta.

La actuación ofrecerá al público la oportunidad de escuchar a una de las principales orquestas juveniles británicas en un repertorio que combina sensibilidad, virtuosismo y algunas de las páginas más representativas de la música sinfónica.

El concierto forma parte del intercambio cultural que cada verano acerca a Aragón a destacadas agrupaciones internacionales de jóvenes intérpretes. La iniciativa favorece el encuentro entre músicos de distintos países y permite disfrutar de propuestas de gran calidad artística en espacios patrimoniales como la Iglesia de Longares, acercando la música clásica a nuevos públicos mediante actuaciones de acceso libre.