La ciudad de Huesca tendrá dos nuevos puntos limpios de proximidad para mejorar la recogida de residuos

La actuación permitirá acercar este servicio a la ciudadanía y facilitar la recogida de residuos domésticos durante las 24 horas del día - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

HUESCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación de dos puntos limpios de proximidad en la ciudad, una iniciativa con la que busca facilitar a la ciudadanía la gestión de residuos domésticos y avanzar hacia un modelo más sostenible. La actuación ha sido concedida a la empresa Formato Verde S.L. por un importe de 31.608 euros, más IVA.

Este proyecto permitirá acercar el servicio de recogida selectiva a los barrios, con instalaciones de pequeño formato ubicadas en la vía pública y accesibles durante las 24 horas del día. El objetivo principal es fomentar el reciclaje y facilitar el depósito de residuos que, por sus características, no pueden depositarse en los contenedores habituales.

Los nuevos puntos limpios estarán diseñados para recoger tanto residuos peligrosos como no peligrosos de origen doméstico y tamaño medio. Cada instalación contará con al menos diez fracciones diferenciadas, con contenedores interiores de distintas capacidades --de 120 y 240 litros-- y sistemas de depósito adaptados a cada tipo de residuo.

Entre los materiales que podrán depositarse se incluyen pilas y baterías, aerosoles, bombillas, pequeños electrodomésticos, cápsulas de café o envases de pinturas y disolventes, entre otros. De este modo, se pretende ofrecer una alternativa cómoda y accesible para gestionar este tipo de residuos sin necesidad de desplazarse a los puntos limpios tradicionales.

La adjudicación contempla, además del suministro e instalación, la incorporación de un tercer juego de cubos de recambio, así como un diseño modular que permitirá ampliar en el futuro el número de fracciones recogidas. Este planteamiento facilitará la adaptación del sistema a nuevas necesidades y normativas en materia de reciclaje.

Desde el consistorio destacan que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la gestión de residuos en la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento prevé extender progresivamente este modelo hasta alcanzar en torno a una decena de minipuntos limpios distribuidos por distintos barrios, de forma que cada uno dé servicio a un radio aproximado de 250 metros.

La ubicación concreta de estos dos primeros puntos se determinará en los próximos días, atendiendo a criterios de accesibilidad, proximidad y demanda vecinal. Con su puesta en marcha, Huesca da un paso más en la promoción de hábitos sostenibles y en la mejora de los servicios urbanos, facilitando a los ciudadanos una gestión más responsable y eficiente de los residuos domésticos.