La ciudad de Teruel refuerza al máximo la seguridad para Las Bodas de Isabel 2026 en su 30 aniversario

Junta de Seguridad de las Bodas de Isabel 2026. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, han copresidido este martes la Junta Local de Seguridad de Las Bodas de Isabel de Segura 2026, una edición especialmente significativa al coincidir con el 30 aniversario de la fiesta y su reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La celebración tendrá lugar del 19 al 22 de febrero, con un dispositivo especial de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes.

Buj ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es anticiparse y estar preparados para que todo transcurra con normalidad y ha destacado que Las Bodas de Isabel son una fiesta "extremadamente segura", fruto de una planificación exhaustiva y de la coordinación entre administraciones.

En este sentido, ha confirmado que el 100% de los efectivos de la Policía Local estarán operativos durante los días clave, en torno a 40 agentes, además del refuerzo de seguridad privada y voluntarios.

La alcaldesa ha avanzado que la ciudad comenzará a engalanarse desde el lunes previo por motivos organizativos, mientras que el montaje de tabernas arrancará el miércoles, y el resto de jaimas y el mercadillo el jueves por la tarde.

El Mercado Medieval se amplía este año hasta la Ronda Sevilla, alcanzando un total de 261 puestos, 24 más que en la edición anterior, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y control, incluida la seguridad alimentaria. Buj también ha precisado que este año se instalarán 150 jaimas.

Entre las principales novedades, la alcaldesa ha resaltado la incorporación de nuevas jaimas en el aparcamiento de la Ronda Ambeles, con tres grupos nuevos y el traslado de otro desde la Plaza de Toros, así como el cambio de ubicación del área de tabernas, que pasa de la Plaza Goya a la calle Joaquín Arnau.

Además, la carpa festiva nocturna regresará a Los Planos, con horario hasta las 7.00 horas y con un servicio especial de autobús urbano para facilitar desplazamientos seguros.

La alcaldesa ha hecho hincapié en los planes de seguridad específicos para los actos de mayor afluencia, como el Toro Nupcial, el torneo en la Plaza de Toros y la escena del beso, y ha agradecido expresamente la labor de los voluntarios, con 11 agrupaciones y 42 efectivos de Protección Civil, así como de la Fundación Bodas de Isabel y la Soga y la Baga. A todo ello se suma un refuerzo del servicio de limpieza, que pasa de 18 a 27 operarios.

EFECTIVOS POLICIALES

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, ha detallado que la Policía Nacional activará el 100% de su plantilla, con más de 100 efectivos, mientras que la Guardia Civil desplegará más de 200 agentes.

Ante la previsión de una mayor afluencia de visitantes, el dispositivo se verá reforzado respecto a años anteriores con la presencia conjunta de la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, especializadas en gestión de masas y seguridad ciudadana.

Gómez ha explicado que también se activarán unidades habituales como drones y antidrones, guías caninos, delitos patrimoniales, unidad de información y controles específicos en estaciones y accesos a la ciudad.

La Guardia Civil intensificará los controles de alcoholemia y drogas, especialmente en los momentos de máxima afluencia, con el apoyo de helicópteros de la DGT para supervisar el tráfico. Como referencia, en la edición de 2025 se realizaron 4.600 controles, con índices de positivos muy bajos. Concretamente dieron positivo en la prueba de alcohol 15 personas y 13 de drogas.

Ambos responsables han coincidido en que el sábado por la tarde será el momento de mayor complejidad desde el punto de vista de la seguridad, al coincidir varios actos multitudinarios, y han remarcado que la coordinación entre fuerzas de seguridad, administraciones y voluntariado es clave para garantizar que Las Bodas de Isabel de Segura sigan siendo un evento cultural de referencia, seguro y de calidad.

CONTROLES SANITARIOS Y TAURINOS

Por su parte, la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez, ha explicado que el Ejecutivo autonómico intervendrá en Las Bodas de Isabel de Segura a través de cuatro áreas fundamentales: Interior, Sanidad Alimentaria, Salud y la Unidad de Policía Adscrita.

Desde el área de Interior se tramitan los permisos de los festejos taurinos, tanto los que se celebran en la Plaza de Toros como los que tienen lugar en el casco histórico. En materia sanitaria, el Gobierno de Aragón reforzará los servicios asistenciales, con un dispositivo similar al de las Fiestas del Ángel, que incluirá más facultativos y personal de enfermería en el Hospital Universitario Obispo Polanco y en el centro de salud del Ensanche.

Asimismo, el Servicio Provincial de Sanidad llevará a cabo inspecciones de higiene alimentaria en alrededor de 118 puestos, que se revisarán durante el jueves y el viernes, trasladando a la Policía Local cualquier incidencia detectada.

Por último, la Unidad de Policía Adscrita se encargará de la protección de personalidades, la regulación de los festejos taurinos populares y la inspección de los espectáculos públicos, especialmente de las carpas nocturnas, con especial atención a la cartelería y al control de acceso de menores.