Civiac (Vox) reclama fiscalidad diferenciada en el medio rural para "fomentar la natalidad, vivienda y emprendimiento"

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón reclama al Gobierno de Aragón la presentación de un Proyecto de Ley en un plazo de un año --en consonancia con el Título VIII de la Ley 13/2023, de 30 de marzo, de dinamización del medio rural de Aragón-- "para reforzar la fiscalidad diferenciada en el medio rural". Así lo ha anunciado este viernes desde Huesca el diputado Fermín Civiac, quien defenderá una iniciativa con "actuaciones en tributos orientadas a fomentar la natalidad, vivienda y emprendimiento" en la comisión de Hacienda del próximo lunes 29 de septiembre.

Civiac ha analizado que "dos problemas muy graves de Aragón son la despoblación y la crisis de la natalidad", con una densidad de "28 habitantes por kilómetro cuadrado en todo Aragón", concretando que esta cifra es de "14 habitantes por kilómetro cuadrado en la provincia de Huesca y 9 habitantes por kilómetro cuadrado en la provincia de Teruel".

Ha lamentado que en la Comarca del Sobrarbe "apenas se superan los 3 habitantes por kilómetro cuadrado" y que "cuanto más se habla de despoblación, menos se hace". Ha lamentado que "la natalidad en Aragón es todavía más baja que en toda España precisamente por el envejecimiento de la población", de manera que "con una media de un hijo por mujer se está muy lejos, lejísimos del remplazo generacional".

El diputado de Vox ha expuesto que "el artículo 98 de la Ley de Dinamización del medio rural de Aragón ya prevé una fiscalidad diferenciada para nuestros pueblos que más sufren la despoblación". La propuesta que se debatirá el lunes incluye rebajas en los impuestos del IRPF, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones; y el Impuesto sobre el Patrimonio.

En cuanto al impuesto del IRPF, Civiac ha reclamado "deducciones por nacimiento o adopción", con el fin de "fomentar la vivienda y la conciliación". Igualmente, ha abogado por "deducciones por la adquisición de la primera vivienda habitual, en la rehabilitación y en el alquiler estable en el medio rural". A su vez, ha incidido en las "deducciones por el alta de autónomos".

Respecto a los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (TP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Civiac ha pedido "mayores bonificaciones para la compra de vivienda habitual y en su rehabilitación en núcleos pequeños y viviendas vacías", así como "tipos reducidos para la adquisición de inmuebles y bienes de equipo de segunda mano, y bonificaciones en AJD para la constitución de sociedades".

Del mismo modo, Civiac ha instado al Gobierno de Aragón a "mejorar las reducciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por la empresa familiar, en la explotación agraria o un negocio profesional cuando se mantengan un centro de trabajo y empleo en el medio rural". El propósito, ha afirmado, es "permitir el relevo generacional".

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el diputado de VOX ha pedido "ampliar las bonificaciones para las participaciones en entidades y actividades con domicilio fiscal y centros de trabajo en el medio rural, dentro del marco estatal".