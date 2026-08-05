El Claustro del Obispado acoge una exposición sobre la evolución de la Semana Modernista de Teruel

La exposición estará abierta durante todo el mes de agosto. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Claustro del Obispado de Teruel acoge desde este miércoles 5 de agosto, una exposición dedicada a la historia, la evolución y el trabajo de recreación desarrollado durante las diferentes ediciones de la Semana Modernista de Teruel.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes de agosto y forma parte de las actividades que acompañan este verano a los 'Jueves de compras modernistas'. La muestra reúne diferentes propuestas fotográficas y piezas de vestuario que permitirán al visitante realizar un recorrido por la trayectoria de la Semana Modernista y acercarse a la sociedad turolense de comienzos del siglo XX.

El horario de visita es de 11.00 a 14.00 a 16.00 a 20.00 horas, todos los días de la semana, coincidiendo en el horario del Museo de Arte Sacro.

Esta actuación se propone para promocionar entre nuestros visitantes, la Semana Modernista de la ciudad de Teruel que tendrá lugar durante los días 17 al 22 de noviembre de este año. Un recorrido fotográfico por la evolución del evento El eje principal de la muestra será 'Modernismo: retrospectiva', de la fotógrafa estadounidense residente en Teruel Lori Needleman.

La exposición propone un viaje por las distintas ediciones de la Semana Modernista celebradas desde 2012, año de la conmemoración del Centenario del Modernismo en Teruel, hasta 2023. A través de diferentes paneles se recogen algunas de las imágenes más representativas de cada edición, mostrando la evolución del evento, las distintas temáticas abordadas a lo largo de los años y la diversidad de actividades, personajes, grupos y protagonistas que han contribuido a su crecimiento.

La preparación de esta exposición supuso varios meses de trabajo y un importante proceso de selección entre las más de 13.000 fotografías realizadas por Lori Needleman durante las sucesivas ediciones de la Semana Modernista. De una preselección inicial de aproximadamente 800 imágenes se escogieron aquellas que permitían ofrecer una visión representativa y plural de la celebración.

La muestra es fruto de la colaboración de la fotógrafa con el Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel, y permite comprobar la evolución de una recreación histórica viva, participativa y en constante crecimiento.

UN PICNIC MODERNISTA

La exposición se completa con una selección de fotografías pertenecientes a 'Un picnic modernista', muestra surgida del concurso fotográfico organizado por el Ayuntamiento de Teruel, en colaboración con la Fundación Bodas de Isabel y la Sociedad Fotográfica Turolense, dentro del festival Teruel Punto Foto.

La actividad que dio origen a estas imágenes recreó una jornada de ocio en torno al año 1912, en la que diferentes personajes de la burguesía turolense disfrutaban de un picnic acompañado de música, lectura, juegos tradicionales y otras costumbres propias de la época, en el parque Fernando Hué de la ciudad.

La muestra completa está formada por las veinte fotografías seleccionadas en aquel concurso, parte de las cuales podrán contemplarse ahora en el Claustro del Obispado. Estas imágenes permiten mostrar no solo la calidad de las fotografías participantes, sino también el trabajo de documentación, ambientación e interpretación necesario para recrear la vida cotidiana durante el periodo modernista.

Junto a las fotografías se exhibirán también diferentes trajes utilizados en la recreación, que ayudarán al visitante a conocer con mayor detalle la indumentaria de la época y el trabajo que se realiza para construir visualmente los personajes y escenas de la Semana Modernista.

JUEVES DE COMPRAS MODERNISTAS

La muestra acompaña la nueva edición de los 'Jueves de compras modernistas', que se desarrollará los días 6, 13, 20 y 27 de agosto por las calles, plazas y establecimientos del centro histórico de Teruel. Durante estas jornadas, distintos personajes caracterizados con indumentaria de principios del siglo XX recorrerán el centro de la ciudad, interactuando con turolenses, visitantes, comerciantes y clientes.

A través de sus conversaciones e intervenciones ofrecerán información sobre el patrimonio modernista de Teruel y sobre la próxima Semana Modernista, que tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre.

Con esta programación, la Fundación Bodas de Isabel y el Ayuntamiento de Teruel buscan mantener vivo el evento durante el periodo estival, acercar su historia a nuevos públicos y poner en valor tanto el patrimonio modernista de la ciudad como el trabajo de fotografía, documentación, vestuario y recreación desarrollado a lo largo de los años.

La exposición permitirá así que turolenses y visitantes conozcan la evolución de la Semana Modernista, descubran algunos de sus momentos más representativos y se acerquen a una celebración que contribuye a divulgar la historia y el patrimonio de Teruel de una forma visual, participativa y accesible.