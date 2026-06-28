Claver, nuevo presidente del PP Huesca, pide "enchufarse a la ilusión" para lograr un partido "moderno y cercano"

1100075.1.260.149.20260628150401 El nuevo presidente del PP Huesca, Isaac Claver, este domingo durante su discurso en el XIV Congreso Provincial de Huesca. - PP HUESCA

HUESCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Isaac Claver, presidente de la DPH y alcalde de Monzón, es ya también el nuevo presidente provincial del PP en Huesca tras recibir este domingo el respaldo casi unánime de los alcaldes, concejales y militantes altoaragoneses en el XIV Congreso Provincial del PP de Huesca para dar el relevo al saliente Gerardo Oliván. A todos ellos, Claver les ha pedido que se "enchufen a la ilusión" para hacer del PP "un partido moderno y dinámico, con hambre y cercano, que viva en ruta permanente, pueblo a pueblo".

Claver, de 37 años, ha presentado en su discurso previo como candidato un proyecto político que viene impulsado por la "ilusión", un sentimiento que ha animado a "compartir y transmitir", convencido de que "si los ciudadanos nos conocen como somos, nos darán su confianza en forma de voto".

El nuevo líder de populares en el Alto Aragón ha mostrado su deseo de llevar "pueblo a pueblo" el "adn" del PP, que representa, según ha reivindicado, los valores de cercanía, humildad, esfuerzo, compromiso y trabajo".

"Quiero un partido que tenga hambre, que tenga ganas, pero que tenga humildad también para saber reconocer los errores", ha reclamado para una formación que no entiende si no es "en ruta permanente" porque, ha remarcado, "la cercanía es la base de la empatía".

Una proximidad que los vecinos valoran y que Claver considera imprescindible para conocer sus problemas y defender las reivindicaciones de la provincia, como las autovías todavía sin concluir por el Estado, así como persistir en la colaboración con el gobierno autonómico para las inversiones en escuelas rurales, en vivienda, en la restauración del patrimonio de la provincia, en la unión de los valles de Chistau y Benasque y en al facultas de Medicina.

Esa predisposición a la escucha y al trabajo nace, ha remarcado Isaac Claver, de creer en "el potencial" del Alto Aragón, y que debe alimentarse con la participación y las aportaciones de los diferentes equipos local, comarcal, provincial y autonómico de los populares.

FORMACIÓN PARA COMUNICAR LO QUE SE HACE

Y para potenciar los resultados de esa labor, el nuevo presidente provincial del PP Huesca ha apuntado la necesidad de "formar" a los alcaldes y concejales del territorio en lo básico, pero también en digitalización e inteligencia artificial "porque nadie nace aprendido".

"Queremos un partido moderno, dinámico, activo, un partido que mire al futuro y que esa innovación también llegue a nuestra organización. Y porque queremos comunicar para dar a conocer", ha propuesto porque, según ha reconocido, "aquello que no se comunica no se conoce y en ocasiones no se comunica todo el grandísimo trabajo que los alcaldes y concejales lleváis a cabo en vuestros pueblos. Queremos que se vea, porque queremos que se valore, porque queremos que la gente lo conozca, porque en cuanto nos conocen nos dan su confianza", ha razonado.

Claver ha dedicado buena parte de su segunda intervención a reconocer las trayectorias de sus predecesores, Antonio Torres, de quien ha rescatado la enseñanza de que "los partidos se construyen desde abajo"; José Antonio Lagüens, de quien ha alabado su "humildad, sencillez, diálogo, consenso y cercanía con los vecinos" y ha recordado que fue quien le dio la oportunidad; y Gerardo Oliván, "que llegó en un momento complicado y asumió el timón con una idea clara de fortalecer el proyecto, de ampliar nuestra presencia en todo el territorio y de preparar al PP para darle la vuelta a esta situación".