Claver reivindica la fuerza de la provincia de Huesca como parte del Aragón imparable que lidera Azcón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), interviene en un acto junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (3i), y el presidente del PP de Huesca, Isaac Claver (1i). - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huesca y de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha abierto con su intervención el acto de precampaña electoral de los comicios generales del 29 de noviembre, en el que ha participado este martes, en Huesca, el líder Popular, Alberto Núñez Feijoó. Ha apuntado que la fuerza de la provincia de Huesca forma parte del Aragón imparable que lidera Azcón, "forma parte de la fórmula que nos enseñaste, aquí se trabaja media jornada, doce horas al día", añadiendo que alcaldes y concejales lo hacen 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año.

Claver se ha dirigido al público congregando en el Hotel Abba preguntando "¿Quién quiere echar de La Moncloa a Pedro Sánchez? y quién quiere que Alberto Núñez Feijoó sea el próximo presidente del gibierno?", así se ha dirigido a él al grito de "presidente, presidente", animando a unirse a los presentes. "Esta es la fuerza de la provincia de Huesca, sus ganas e ilusión", que "quiere transmitir el 29N", porque ha dicho que "hay ganas de que ganes como en 2023 y de gobernar y de devolver la ilusión a los españoles".

A Azcón y a su gobierno le ha dado las gracias por su actuación contra los incendios de este verano, por estar "al pie del cañón", mientras "otro estaba de vacaciones en Canarias". Claver ha recordado que se estuvo con la gente y en los pueblos "aplicando los valores de esfuerzo, compromiso y sacrificio".

Ha puesto en marcha el contador, quedan 47 días para las elecciones generales y" vamos a recorrer pueblos y a llevar el mensaje de ilusión, para gobernar con sensatez y honradez", porque "necesitamos un gobierno que no se olvide de la A-23, ni del embalse de Almudévar, ni de las infraestructuras ferroviarias, ni de nuestro sector primario y que no abandone a las Pymes". En este punto, ha hablado de problemas reales, de un gobierno presente y que no se olvide de las personas, en contra de "Pedro Sánchez que va a señalar y a buscar culpables".

Claver ha dicho que se necesita un gobierno que conozca la realidad rural y "Alberto Núñez Feijoó procede del medio rural y empatiza con él".

El presidente del PP de Huesca ha manifestado que "hay una única oportunidad de cambiar el rumbo del país y no podemos desaprovechar". Ha concluido asegurando que "salimos a ganar, es el momento, por fin, por Feijoó, vamos con ilusión y ganas, vamos a por ello".