Una colisión entre dos vehículos en Centrovía causa siete heridos, uno de ellos grave

Turismo siniestrado en el Polígono Centrovía. - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontolateral entre dos turismos, ocurrida la pasada madrugada en el Polígono Centrovía de La Muela (Zaragoza), ha causado un total de siete heridos, uno de ellos grave y los demás leves.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha informado de que tras la colisión uno de los vehículos ha salido proyectado hacia la acera atropellando a un número indeterminado de personas. Las causas de este siniestro se encuentran en investigación por parte de la Benemérita.