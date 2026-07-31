Las colonias urbanas Zaragalla entretienen a 1.457 niños con deporte, piscina y juegos educativos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, este viernes en las colonias urbanas Zaragalla que se desarrollan en el Centro Deportivo Municipal Actur de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las colonias urbanas Zaragalla entretienen este verano a 1.457 niños con deporte, piscina y juegos educativos. La mayoría las disfruta durante varias semanas (hasta un máximo de cinco), cubriendo así las 4.630 plazas ofertadas entre el 22 de junio y el 28 de agosto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha visitado las colonias urbanas Zaragalla en el Centro Deportivo Municipal Actur, una de las doce sedes de la edición de este año.

Este programa del Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a convertirse en un recurso esencial para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, al tiempo que ofrece a niños y niñas una alternativa de ocio educativo, saludable y de calidad.

Natalia Chueca ha destacado que Zaragalla "es un programa que es un éxito verano tras verano y que facilita la conciliación de las familias". "Estamos invirtiendo este año casi 700.000 euros, 30.000 euros más que el año pasado, para seguir facilitando este servicio, que va a permitir que casi 1.500 niños puedan disfrutar de unas colonias con actividades al aire libre, piscina, deporte y comedor, mientras sus padres pueden trabajar con tranquilidad", ha señalado.

"La conciliación es una de nuestras prioridades y por eso intentamos que no haya ningún niño que, por una cuestión de recursos económicos, se tenga que quedar sin disfrutar de unas colonias donde, además de divertirse y jugar durante el verano, pueda socializar con otros niños", ha declarado la alcaldesa. Ha recordado también que "en función de la renta de las familias se paga más o se paga menos", con tarifas adaptadas a la capacidad económica de cada unidad de convivencia.

El Ayuntamiento destina este año 695.000 euros al desarrollo de Zaragalla, 30.000 euros más que el pasado verano, lo que supone un incremento del 4,5%, manteniendo además las mismas tarifas que en la edición anterior para favorecer el acceso de las familias a este servicio municipal.

TARIFAS CONGELADAS Y ADAPTADAS A CADA FAMILIA

Los precios se adaptan de forma proporcional a los recursos de cada familia, en función de sus ingresos y de bonificaciones por distintos conceptos, como la existencia de menores o personas dependientes a cargo. De este modo, las tarifas oscilan entre un máximo de 100 euros por semana con comedor y 60 euros sin este servicio, y un mínimo de 10 euros con comedor y 6 euros sin comedor.

Zaragalla está dirigido a menores de entre 3 y 14 años, con una programación adaptada a cada franja de edad y desarrollada en distintas instalaciones deportivas de la ciudad. Los niños y niñas de 3 a 8 años participan en actividades organizadas en siete centros deportivos municipales con piscina de verano.

El grupo de 9 a 12 años desarrolla su programación en Stadium Venecia, Estadio Miralbueno El Olivar y Helios, mientras que los participantes de 13 y 14 años realizan las actividades en los centros deportivos municipales de La Granja y Gran Vía. Además, en el mes de agosto tiene lugar la edición de Zaragalla Educación Especial en los colegios públicos Jean Piaget y Alborada.

El objetivo de Zaragalla es ofrecer un espacio seguro, educativo y de convivencia durante las vacaciones de verano, fomentando la autonomía personal, la creatividad, el deporte, los hábitos saludables, la educación en valores, el aprendizaje a través del juego y el uso positivo del ocio y del tiempo libre.

Al mismo tiempo, constituye un apoyo fundamental para la conciliación de las familias zaragozanas al facilitar la compatibilidad entre las responsabilidades laborales y el cuidado de los hijos durante el periodo estival.