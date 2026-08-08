La Comarca Alto Gállego reparte gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar

Gafas homologadas para el eclipse del 12 de agosto. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La Comarca Alto Gállego está distribuyendo gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar total del próximo 12 de agosto entre las oficinas de turismo y ayuntamientos del territorio, con el objetivo de ponerlas a disposición de vecinos y visitantes que deseen contemplar este fenómeno astronómico con todas las garantías de seguridad.

Esta actuación se enmarca en la campaña impulsada por el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo, que ha distribuido cerca de 100.000 gafas homologadas por toda la comunidad autónoma para facilitar una observación segura de un acontecimiento excepcional. Dentro de este reparto, la Comarca Alto Gállego ha recibido 500 gafas, que se harán llegar a las oficinas de turismo y los ayuntamientos.

Aunque la Comarca Alto Gállego no se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, desde numerosos puntos del territorio podrá observarse una ocultación aproximada del 99,7% del sol, un porcentaje muy elevado que convierte a la comarca en un lugar privilegiado para seguir este fenómeno. Por este motivo, se prevé una importante afluencia tanto de residentes como de visitantes durante esas jornadas.

Desde la comarca han recordado que observar el sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la vista, por lo que insiste en la importancia de utilizar únicamente gafas homologadas.