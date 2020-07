La Comarca de las Cinco Villas lanza un plan de actuación para intentar frenar el virus en su municipios

EJEA (ZARAGOZA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comarca de las Cinco Villas lanza un plan de actuación con recomendaciones para intentar frenar la transmisión del virus después del brote aparecido en el municipio de Sádaba con 9 casos confirmados.

Este plan se pondrá en marcha en Ejea de los Caballeros, localidad

elegida por ser la capital cincovillesa y municipio que aglutina a la mitad de la población de la comarca. El objetivo es ir exportando estas recomendaciones por el resto de las localidades que integran esta delimitación geográfica, un total de 31 municipios.

El plan, que sigue las directrices marcadas por el Gobierno de Aragón, se ha presentado en el Ayuntamiento de Ejea y ha contado con la participación del presidente comarcal y alcalde de Sádaba, Santos

Navarro, la alcaldesa de la localidad, Teresa Ladrero, y el representante de Sanidad en la Unidad de Coordinación Operativa Comarcal (Ucocal) de las Cinco Villas, José Antonio Erice.

Entre las medidas destacadas se recomienda el cumplimiento de las

distancias sociales en terrazas y control de aforos por parte de la Guardia Civil y la Policía Local; lavarse las manos con jabón frecuentemente o utilizar hidrogel, así como tomar la temperatura y el uso de mascarilla en instalaciones municipales, incluidas las piscinas, excepto en la zona baño.

Igualmente, se recomienda el cierre de las peñas. La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha anunciado que emitirá, este lunes, un decreto de alcaldía para clausurar las 50 peñas del municipio. Además, sumándose a la prueba que realizará el Gobierno de Aragón a partir de este lunes, se recomendará el uso de mascarilla en espacios públicos y privados, aunque se pueda mantener la distancia social.

Se implantará en las residencias durante este tiempo la medida 'desde tu ventana', para evitar el contacto con las familias. Si las familias han tenido contacto con algún positivo, deben abstenerse de visitar las residencias.

BANDO

Igualmente, se solicitará a la Delegación de Gobierno de Aragón la

aplicación de algún tipo de control de ocio nocturno y el refuerzo y vigilancia en las fechas donde se realizarían fiestas de los pueblos--ahora suspendidas--, así como en los fines de semana en aquellas localidades en que haya bares de ocio nocturno.

También en los bares y comercios se solicitará inspección de sanidad, en colaboración con la Policía Local y la Guardia Civil, además de la revisión de las medidas higiénicas y de aforo que llevan a cabo.

Dentro de este plan de actuación se aplicará el protocolo del

Gobierno de Aragón y la Consejería de Sanidad para casos positivos, que incluye la emisión desde el consistorio de un bando en el que sugerir que los posibles contagiados, así como los positivos --y su entorno más cercano-- se queden aislados en sus casas.

Además, es imprescindible que la persona que tenga síntomas lo comunique a su centro de salud y, en caso de ser positivo, que la Consejería de Sanidad, con la autorización del contagiado, informe al ayuntamiento, para poner todo el proceso en marcha.

"La rapidez es fundamental para acotar el círculo y controlar el posible foco, tal y como ha pasado en Sádaba", ha subrayado Santos Navarro. Una afirmación a la que también se ha sumado José Antonio Erice.

El doctor ha señalado "el excelente trabajo" que se está haciendo en los centros de salud de la zona, "a pesar de la falta de personal". Erice ha destacado que hay tres rastreadores, ubicados en los centros de salud de Ejea, Sádaba y Tauste, para localidad los posibles contagios.

RAPIDEZ

Una tarea "ardua", ha destacado, porque cuando "más preciso sea el círculo, mejor se puede acotar el foco". En Sádaba, "el caso '0' lo hizo muy bien. Enseguida lo dijo y el mecanismo comenzó rápidamente. No pasa nada por reconocerlo, nadie estamos exentos, la gente tiene que estar informada y, si desde un ayuntamiento se emite un bando con recomendaciones es mejor. Se frenan las especulaciones", ha explicado

Santos Navarro, quien "ha agradecido" la labor que desempeñan los municipios sus alcaldes y concejales para dar respuesta a esta difícil situación.

Del mismo modo, tal y como se ha hecho en Sádaba, en el protocolo se

contempla que el ayuntamiento puede determinar el cierre de las instalaciones que son de su competencia, como piscinas, polideportivos o la oficina de turismo.

También es importante reunirse con hosteleros y propietarios de locales de ocio para pedir su colaboración, igual que a los de los establecimientos de productos de primera necesidad, para que extremen al máximo las recomendaciones sanitarias.

Dentro de este plan de choque se lanzará una campaña publicitaria

comarcal para prevenir y apelar a la responsabilidad de todos. Del mismo modo, se pedirá la colaboración de las entidades sociales para implantar campañas de concienciación del uso de la mascarilla e higiene, y, en función de la evolución de la pandemia en la comarca, se volverá a realizar desinfección en las calles

RESPONSABILIDAD

Todas estas recomendaciones cuentan con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado de Ejea de los Caballeros, como Guardia Civil y

Policía Local. Además, se sigue, en todo momento las recomendaciones

marcadas por el Gobierno de Aragón.

"En los días próximos se producirán nuevas reuniones entre los responsables de los diferentes municipios para apoyarles y colaborar con ellos en la toma de estas medidas y recomendaciones", ha indicado Santos Navarro, quien ha apelado a la responsabilidad.

La implicación de los Cuerpos de Seguridad del Estado, de los centros de salud y de los sanitarios, en estas circunstancias "es imprescindible", ha señalado Navarro, dado que "los consistorios pueden hacer seguimiento de la situación y, en caso de detectarse la existencia de conductas que puedan poner en riesgo la salud de los vecinos, se les comunica para adoptar las medidas necesarias que garanticen o minimicen los riesgos".

Tanto Santos Navarro como Teresa Ladrero han insistido en la "responsabilidad, la prudencia y la prevención de la ciudadanía", para luchar contra el virus y "evitar situaciones como la vivida en Sádaba", ha indicado Navarro.

"Vemos que se han relajado mucho las conductas en los pueblos", algo que a su entender es "peligroso para frenar el contagio", ha observado Teresa Ladrero.

NO RELAJARSE

"El virus está entre nosotros, no hay que buscar culpables, nadie sabe si es portador, o no", ha apuntado el presidente comarcal. Ha reiterado la necesidad de "cumplir" con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Aragón. "Los pueblos no son un lugar de vacaciones seguro, hay mucha gente mayor vulnerable, además de otros colectivos que también lo son", ha recordado Santos Navarro.

Por ello, ha justificado la petición de que "todo el mundo cumpla las recomendaciones sanitarias, que siguen el protocolo establecido por el Gobierno de Aragón", ha remachado Santos Navarro.

También Ladrero han destacado "el gran esfuerzo" que ha hecho toda la población en estos meses de confinamiento y de ahí la "importancia" de

seguir manteniendo esa colaboración y responsabilidad ciudadana para seguir frenando el virus.

Igualmente, Teresa Ladrero ha señalado que la Comarca de las Cinco

Villas ha estado siempre muy unida institucionalmente y coordinada. "De nuevo, con este plan de choque coordinamos acciones para prevenir, sensibilizar y seguir insistiendo en la necesidad de cumplir todas medidas sanitarias".

Al respecto, ha lamentado que se observa una relajación del cumplimiento de las normas provocando situaciones de posible infección. "Estas medidas refuerzan la necesidad de seguir insistiendo que esto no ha terminado y que no hemos superado la actual crisis sanitaria. Ahora más que nunca debemos de actuar con responsabilidad y empatía para superar cuanto antes este momento".