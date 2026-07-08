La Comarca de Daroca inaugura la renovación museográfica del Centro de Visitantes de la Laguna de Gallocanta

El Centro de Visitantes de los Paisajes de la Laguna de Gallocanta ha renovado su contenido. - COMARCA CAMPO DE DAROCA

GALLOCANTA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

La Comarca Campo de Daroca y el Ayuntamiento de Gallocanta han inaugurado esta mañana la renovación museográfica del Centro de Visitantes de los Paisajes de la Laguna de Gallocanta, una intervención desarrollada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que supone un nuevo impulso a la divulgación, interpretación y promoción turística de este espacio natural.

El acto ha contado con la participación del alcalde de la localidad, Luis Javier Mañas; el presidente comarcal, Javier Lafuente Jiménez; el director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Óscar Fayanás; y la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras.

La renovación permite mejorar la experiencia de las personas visitantes y reforzar el papel de este equipamiento como espacio de referencia para conocer los valores ambientales, culturales, paisajísticos y turísticos de este enclave.

La nueva propuesta museográfica se ha concebido para mostrar contenidos complementarios al Centro de Interpretación situado en Bello, de manera que ambos espacios ofrecen experiencias diferenciadas para acercarse al entorno desde una mirada más amplia y enriquecedora.

El alcalde de Gallocanta, Luis Javier Mañas, ha señalado que la renovación museográfica del centro abre "una nueva fase de colaboración" entre el Ayuntamiento, la institución comarcal y el Gobierno de Aragón. Mañas ha destacado que la intervención permitirá reforzar el papel del municipio como destino vinculado al turismo de naturaleza y a la educación ambiental, con el objetivo de atraer visitantes también fuera de la temporada de grullas. "Todo suma: cuantos más motivos haya para venir a Gallocanta, más posibilidades tendremos de que quienes nos visitan descubran la laguna y su entorno durante todo el año", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Comarca Campo de Daroca, Javier Lafuente Jiménez, ha subrayado que el Centro de Visitantes "no es una actuación aislada", sino la pieza central de una estrategia turística más amplia impulsada hace cuatro años a través del Plan. En este sentido, ha recordado que este enclave es "uno de los mayores patrimonios naturales de la comarca" y "uno de los humedales más importantes de Europa".

Lafuente ha defendido que el objetivo es avanzar hacia "un turismo que protege, que genera oportunidades y que ayuda a fijar población", entendiendo la conservación del patrimonio natural como "la mejor garantía para el futuro".

El director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Óscar Fayanás, ha subrayado que la laguna es "un referente en España por su biodiversidad y riqueza ornitológica" y ha subrayado la importancia de que la nueva museografía contribuya a interpretar los valores naturales de este entorno. Además, ha valorado que el centro incorpore "la mirada de la gente del territorio", un enfoque que, según ha dicho, enriquece la experiencia de quienes se acercan a conocer la reserva natural.

La directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras, ha hecho referencia al gran avance que supone esta intervención para la Laguna de Gallocanta, recordando la importancia de este enclave como uno de los espacios de referencia para el turismo de naturaleza en Aragón.

Nogueras ha detallado que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ha tenido impacto en 35 municipios y responde a una reivindicación del propio territorio. Asimismo, ha subrayado que actuaciones como la red ciclista y senderista, la ruta geológica y paleontológica o el producto de turismo astronómico contribuyen a avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, capaz de reducir la estacionalidad y de mejorar la economía y la calidad de vida de sus habitantes.

El nuevo espacio expositivo está concebido para acercar los paisajes y la biodiversidad del entorno a públicos de todas las edades, con una propuesta divulgativa que combina nuevas tecnologías, materiales táctiles, paneles interpretativos y recursos pensados desde el juego.

La museografía incorpora dinámicas tipo trivial, elementos interactivos para que los más pequeños puedan compararse con la envergadura de diferentes aves, un hide fotográfico, experiencias sensoriales para descubrir los aromas de la comarca y una propuesta audiovisual inmersiva que permite adentrarse en los valores naturales y paisajísticos de este enclave.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Campo de Daroca ha movilizado 2.852.546,49 euros en el conjunto del territorio, de los que 1.293.647 euros se han destinado a actuaciones que benefician directamente a esta zona. Esta cifra supone cerca del 45% de toda la inversión, lo que refleja la apuesta comarcal por consolidar este espacio como uno de los grandes ejes del turismo de naturaleza en el Campo de Daroca.