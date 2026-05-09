La Comarca Hoya de Huesca y Renfe retoman el Tren Geológico del Prepirineo

La Comarca de La Hoya de Huesca y Renfe retoman el Tren Geológico del Prepirineo - RENFE

HUESCA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe y la Comarca Hoya de Huesca recuperan este año el Tren Geológico del Prepirineo, una iniciativa que permite descubrir de forma diferente distintos Lugares de Interés Geológico.

Mediante un combinado de tren y senderismo, la propuesta pretende promocionar la riqueza patrimonial y natural de esta zona de la provincia oscense, ha informado Renfe.

El Tren Geológico del Prepirineo regresa a las vías después de tres años sin poder circular debido a las obras integrales de mejora que se han llevado a cabo en la infraestructura.

La iniciativa, dirigida por guías expertos de la Comarca Hoya de Huesca, se inicia en el tren Zaragoza-Huesca-Canfranc con una ruta interpretativa que va desde las llanuras cerealistas de Huesca hasta las sierras Prepirenaicas.

El viaje en tren se combina con la actividad de senderismo, que comienza en Riglos o en Santa María y la Peña, en función del programa escogido, y que propone caminatas de entre 9 y 11,3 kilómetros por unos paisajes espectaculares: los Mallos de Riglos, la Foz de Escalete o el entorno del embalse de la Peña.

La actividad se desarrollará los días 10 y 24 de mayo y 7 de junio y forma parte del programa de visitas guiadas y ecoturismo que lleva a cabo la Comarca. Todos los detalles están disponibles en la web comarcal: 'https://turismo.hoyadehuesca.es/'.