La Comarca del Maestrazgo aprueba por unanimidad presentar alegaciones al almacenamiento de CO2 en el subsuelo

Paisaje amanezado por el proyecto de almacenamiento de CO2 en el Maestrazgo

CANTAVIEJA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

La Comarca turolense del Maestrazgo ha aprobado este jueves por unanimidad que la institución presente alegaciones al permiso de investigación para un posible proyecto de almacenamiento de CO2 en el subsuelo de este territorio.

En este sentido, desde el partido político Teruel Existe han incidido en que se presenten alegaciones como comarca para que desde las instituciones superiores y desde la empresa vean la preocupación que hay en el territorio ante la posibilidad de instalar un almacén de CO2.

La consejera comarcal de esta formación en el Maestrazgo, Ainhoa Gascón, ha asegurado que "presentar la propuesta en la Comarca es el sitio adecuado ya que todos los municipios afectados forman parte de este territorio".

"Sin duda las posibles afecciones pueden ser graves y elevadas, como fugas de Co2, pequeños seísmos o la contaminación de acuíferos en una zona tan rica en ese recurso y del que dependemos muchos municipios", ha concluido.