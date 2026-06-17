Archivo - La Comarca del Maestrazgo avanza en su transformación como Destino Turístico Inteligente. - PICASA - Archivo

TERUEL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comarca del Maestrazgo ha obtenido la condición de Destino Turístico Adherido, una acreditación que certifica el inicio de la implantación del modelo DTI y que tendrá validez hasta el 10 de junio de 2029.

Ya dispone del Informe Diagnóstico elaborado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), un documento que marca un nuevo avance en el proceso de implantación de la metodología de Destino Turístico Inteligente (DTI), impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo.

Este reconocimiento sitúa al Maestrazgo dentro de la estrategia nacional de destinos que apuestan por un desarrollo turístico basado en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología.

De este modo, la Comarca del Maestrazgo forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde diciembre de 2023, una incorporación que reflejaba la voluntad de avanzar hacia un modelo turístico más competitivo, sostenible y adaptado a los retos del futuro.

El diagnóstico realizado por SEGITTUR ha permitido analizar el destino a partir de 97 requisitos y 261 indicadores distribuidos en los cinco ejes que conforman la metodología DTI. Para ello ha sido fundamental la colaboración de diferentes áreas de la administración comarcal y de los agentes turísticos del territorio, que han aportado la información necesaria para evaluar el grado de madurez del destino.

Los resultados obtenidos reflejan un grado de cumplimiento del 38,1%, una cifra especialmente positiva teniendo en cuenta que el nivel mínimo exigido para la adhesión al programa es del 20%. Este resultado pone de manifiesto el trabajo desarrollado hasta la fecha y confirma que la comarca cuenta con una base sólida sobre la que continuar construyendo su estrategia turística.

Con la finalización de esta primera fase, la Comarca del Maestrazgo inicia ahora el segundo ciclo del proceso de conversión en Destino Turístico Inteligente, centrado en la ejecución del plan de acción y en la implantación progresiva de las recomendaciones propuestas por SEGITTUR.

Durante esta etapa se realizará un seguimiento periódico de los avances, contando con el acompañamiento técnico de la entidad estatal.

Desde el Área de Turismo se continuará trabajando en la mejora del destino tomando como referencia las recomendaciones del informe DTI, así como las líneas estratégicas recogidas en el Plan Estratégico de Turismo y en el Libro Blanco de Embellecimiento de los pueblos del Maestrazgo.