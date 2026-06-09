La comarca de Sobrarbe (Huesca) contará con un campo de fútbol de césped artificial ubicado en Aínsa

Campo de fútbol de Aínsa. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA.

AÍNSA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

La comarca altoaragonesa de Sobrarbe contará por fin con un campo de fútbol de césped artificial para que los equipos de la zona puedan competir en igualdad de condiciones con respecto al resto de conjuntos de Aragón.

El ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ya ha comenzado las obras con una inversión de 531.735 euros y estarán concluidas a finales de agosto para poder iniciar la temporada futbolística con unas instalaciones acordes a la exigencia de la categoría. La obra, cuyo proyecto fue redactado por Inagro, está siendo ejecutada por la empresa Obras y Pavimentos Especiales, que a su vez ha encargado a la empresa local Santiago Pueyo el movimiento de tierras.

La concejala de deportes Carlota Dorado ha explicado que "el Ayuntamiento de Aínsa va a hacer un gran esfuerzo para tener un campo moderno que permita entrenar durante todo el año, incluido el invierno, ya que los equipos de la comarca están dos meses sin entrenar en los años lluviosos, y eso se traduce en que compitamos en desigualdad con el resto de Aragón".

En este campo entrenan actualmente ya más de diez equipos de la Escuela Deportiva, más de doscientos jóvenes futbolistas y el Deportivo Sobrarbe. El uso de este nuevo campo de césped artificial también podrá solicitarse, si las condiciones meteorológicas lo requieren, por los equipos de Boltaña, La Fueva, Alto Cinca y Alto Ara.

"Cabe recordar --ha añadido la concejala Dorado--, que el Deportivo Sobrarbe es uno de los equipos de la provincia con mayor afición, tal y como se observa cada domingo cuando se reúne la gente de la comarca a ver al equipo en Primera Regional. Por ello, necesitamos un nuevo campo con unas instalaciones acordes a la importancia de este deporte en la zona".

Por su parte el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha indicado que están en conversaciones con el Gobierno de Aragón. "Ya hemos hecho una petición oficial de ayuda económica a la vicepresidenta, dado que es la única instalación para poder jugar cuando llueve mucho en la comarca. Así se podrá entrenar todo el año y competir en igualdad de condiciones".

En este sentido, la concejala Carlota Dorado ha afirmado que "la situación lo requería al no poder mantener el césped natural con garantías de calidad. Llevamos años suspendiendo partidos y entrenamientos ante determinadas circunstancias y somos conscientes de que con esta inversión estamos haciendo un gran esfuerzo económico. También lo está haciendo la DGA invirtiendo más de 125 millones de euros en los grandes campos de fútbol de Aragón, por ello estamos convencidos de que recibiremos su apoyo económico; también hemos solicitado ayuda a la Diputación Provincial de Huesca".

El Deportivo Sobrarbe es el único club que ha mantenido la categoría, por lo que Aínsa será el lugar donde se pueda ver la Primera Regional.

La concejala de Deportes ha señalado que, "dada la masa social que acude, también debe haber unas instalaciones modernas y acordes y que el público esté cómodo, porque además existe la voluntad de la directiva de seguir ampliando los socios esta nueva temporada y hacer actividades paralelas para que el público sea cada vez más numeroso".

Este año el Deportivo Sobrarbe se salvó de bajar de la categoría en el penúltimo partido y al encuentro asistieron más de seiscientas personas, algo poco habitual en equipos de esta categoría.