La Comarca de Somontano y nueve Ayuntamientos plantan 1.253 árboles de autóctonos para compensar la huella de carbono

Se han plantado 1.253 pies de especies arbóreas autóctonas para reducir la huella de carbono. - COMARCA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO.

BARBASTRO (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Somontano de Barbastro (Huesca) junto con nueve ayuntamientos han finalizado las tareas de plantación de 1.253 pies de diferentes especies autóctonas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Saborea Guara Somontano, una medida que pretende reforestar espacios y con ello compensar la huella de carbono en el territorio.

Los municipios donde se han reforestado con estos pies son Abiego, Barbuñales, Berbegal, Bierge, Castejón del Puente, Laperdiguera, Peralta de Alcofea, Pozán de Vero y Torres de Alcanadre.

Las plantaciones se han llevado a cabo en espacios degradados o en desuso y que pueden tener un componente turístico mediante la plantación de 1.253 pies de pinos carrascos, encinas, robles o pinos piñoneros "creando así corredores verdes que permiten el secuestro de CO2 a largo plazo, la mejora de la biodiversidad, la prevención de la erosión del suelo y el aumento de la retención de agua", ha explicado el presidente Saúl Pérez.

Pérez ha visitado los terrenos acompañado por el responsable de la empresa Oliva Medioambiente y Servicios, Abel Oliva, encargado de ejecutar las tareas de reforestación; el director de obra, Santiago Vieites; y el asesor de la Comarca en materia de medioambiente, Rafael Bernal, de la empresa Aragonea.

Con una inversión que ronda los 70.000 euros, este proyecto ha reforestado nueve espacios degradados o en desuso ubicados en nueve municipios de la comarca mediante la plantación de 1.253 pies que capturarán, al final del periodo de permanencia de 50 años, más de 350 toneladas de CO2.

Las actuaciones se han realizado en espacios muy diversos: las inmediaciones de la báscula municipal de Abiego; en el entorno de la fuente de las Calzadas de Barbuñales; en la ladera de la partida de Santa Lucía de Berbegal; en el acceso a las Almunias de Rodellar, en el municipio de Bierge; en el entorno de la ermita de la Bella de Castejón del Puente, en el entorno del antiguo basurero de Laperdiguera, en los alrededores y el camino de la ermita de San Jorge de El Tormillo, en el municipio de Peralta de Alcofea; en el acceso norte a Pozán de Vero; y en la antigua balsa de Torres de Alcanadre.

AUDITORÍAS DE HUELLA DE CARBONO

Esta medida se ha llevado a cabo a consecuencia de las auditorías de huella de carbono que el Plan de Sostenibilidad Turística Saborea Guara Somontano realizó a 24 empresas y entidades turísticas de Guara Somontano a, en las que se puso de manifiesto que a lo largo del ejercicio 2023, entre todas, emitieron 694,99 toneladas de CO2e, de las que el 70% eran emisiones directas y el 30% emisiones indirectas.

Estas auditorías sirvieron tanto para proponer las medidas de reducción de la huella de carbono que puede adoptar cada una de las empresas como para establecer las medidas de compensación con las que la Comarca de Somontano pretende para paliar, en parte, las emisiones generadas.

El proyecto de compensación de la huella de carbono del sector turístico mediante la reforestación de espacios degradados fue una de las ponencias en el Global Ecotourism Forum 2025, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) como referencia de turismo regenerativo.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Saborea Guara Somontano, para el que la Comarca de Somontano de Barbastro cuenta con un millón de euros financiados por los fondos Next Generation, se articula a través de cuatro ejes: transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad, con el objetivo de reforzar los valores turísticos de la Comarca, poniendo el foco en la enogastronomía.

Forma parte del Plan Nacional de Enogastronomía, que a su vez se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.