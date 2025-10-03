La Comarca de Tarazona y el Moncayo impulsa un proyecto de análisis biomecánico y postural gratuito para escolares

TARAZONA (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Tarazona y el Moncayo, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona, los centros educativos de la zona y la empresa especializada en bioingeniería, postura y salud (BIPSA), pone en marcha un proyecto pionero de salud escolar que permitirá realizar de forma gratuita un análisis biomecánico y postural a todos los alumnos y alumnas de 6º de primaria que así lo deseen.

El estudio, presentado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tarazona, Pablo Escribano, y el director de BIPSA, Alonso Blaya San Pedro, tiene un valor estimado de 350 euro por niño, aunque para las familias será completamente gratuito gracias a la financiación de BIPSA. La iniciativa estará dirigida por un equipo de prestigio formado por los doctores y científicos Pilar San Pedro, Alonso Blaya y Fernando Blaya, quienes instalarán un laboratorio específico en Tarazona para llevar a cabo estas evaluaciones.

El concejal de Deportes ha destacado que "este proyecto es único en España y nos va a convertir en un referente a nivel nacional. Supone un antes y un después en la forma en la que las administraciones públicas deben abordar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes. Este programa se suma a otras iniciativas que impulsamos en el ámbito deportivo, nutricional y educativo, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Por su parte, Alonso Blaya explicó que el objetivo central es "prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida de los escolares, reforzando el compromiso de la Comarca y del Ayuntamiento con la promoción de hábitos saludables. Tras años de investigación hemos desarrollado un sistema que permite valorar de manera rápida y global el estado físico de cada niño, generando un informe detallado con sus características, áreas de mejora y posibles riesgos a futuro".

Durante el análisis, que tendrá una duración aproximada de 15-20 minutos por niño, se podrán detectar desajustes posturales, alteraciones estructurales y cualidades para la práctica deportiva. Posteriormente, cada familia recibirá un informe personalizado e intransferible con el estado actual de su hijo, junto con un plan de corrección, ejercicios y pautas de reeducación postural.

Además del informe individual que recibirá cada familia, se elaborará un informe global con los resultados agregados de toda la población escolar analizada, lo que permitirá a las instituciones diseñar futuras políticas y actividades adaptadas a las necesidades detectadas. Los estudios se llevarán a cabo del 7 al 9 de noviembre en las instalaciones del complejo deportivo de Tarazona.

Para participar, las familias deberán inscribir a sus hijos a través de un formulario habilitado. Durante la semana previa a las pruebas, se contactará con cada familia para asignar día y hora de la cita.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de octubre. En esta primera fase se ofrecerán plazas para 60 escolares, en caso de superar el número de solicitudes, se organizará una segunda convocatoria en primavera de 2026.