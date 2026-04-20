La Comarca de Teruel organiza 'Photo Grand Tour' con quince paradas imprescindibles

La iniciativa Resiliencia ha contado con 70.000 euros de fondos europeos Next Generation. - COMARCA DETERUEL

TERUEL 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comarca Comunidad de Teruel ha presentado este lunes el proyecto 'Photo Grand Tour', una apuesta innovadora para transformar el paisaje en un escenario interactivo. A través de la instalación de 15 puntos fotográficos acompañados de sus respectivas esculturas, la institución busca potenciar la visibilidad digital del territorio y convertir a cada turista en embajador del destino.

Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha contado con 70.000 euros de fondos europeos Next Generation. No se trata de simples miradores, sino de espacios diseñados para generar una conexión emocional y capturar la esencia de la comarca mediante selfis y fotografías que pueden compartirse en plataformas digitales.

Estos puntos foto, junto con las esculturas que los acompañan, han sido concebidos como espacios experienciales que van más allá de la simple contemplación. Su diseño singular y su integración en el entorno los convierten en escenarios ideales para capturar imágenes únicas, pensadas para ser compartidas en plataformas digitales, generando visibilidad orgánica y posicionando la Comarca como un destino atractivo, moderno y conectado con las nuevas formas de viajar.

De este modo, cada visitante se convierte en embajador del territorio, amplificando el alcance turístico a través de sus propias publicaciones.

Durante la presentación, el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha reseñado que "este proyecto nace con la idea de poner en valor nuestros recursos turísticos desde una perspectiva innovadora y participativa. Queremos que cada visitante no solo contemple nuestros paisajes y patrimonio, sino que forme parte de ellos, que los viva y los comparta.

Este 'Photo Grand Tour' es una invitación abierta a descubrir la comarca desde una mirada diferente y a convertirse en embajadores de nuestro territorio a través de vuestras propias experiencias".

Por su parte, la Delegada Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo del medio rural: "El 'Photo Grand Tour' es un ejemplo claro de cómo la creatividad y la cultura pueden convertirse en motores de dinamización territorial. Este proyecto contribuye a fijar población, atraer visitantes y generar oportunidades en nuestros municipios".

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha incidido en el impacto positivo de los fondos europeos en el territorio: "Gracias al Plan de Recuperación y a los fondos Next Generation, estamos viendo cómo proyectos como este se convierten en realidades tangibles que mejoran la competitividad turística y fortalecen la cohesión territorial".

El escultor Carlos Otal, autor del proyecto ganador del concurso público convocado para esta actuación, explicó el concepto de su obra, presentada bajo el lema 'Sol de primavera': "He querido representar a las personas de la comarca, sus oficios, su historia y su relación con el entorno. Cada una de las 15 esculturas es única y está diseñada específicamente para su ubicación, buscando integrarse en el paisaje y generar una conexión emocional con quien la observa".

Las esculturas, realizadas en acero cortén y de estilo geométrico, representan figuras humanas en escenas cotidianas o vinculadas a cada enclave, ofreciendo composiciones tridimensionales que facilitan la interacción del visitante y enriquecen la experiencia fotográfica.

Los 15 puntos donde se han instalado estas esculturas son los siguientes: la antigua estación de ferrocarril de Perales del Alfambra; la reproducción del dinosaurio Galveosaurus, en Galve; el Sagrado Corazón de Jesús de Alfambra; el castillo de Alba del Campo; la laguna del Cañizar de Villarquemado; la Fuente de Cella; la cima de Peña Palomera, en Torremocha; la reproducción del dinosaurio Turiasaurus, en Riodeva; los Pinares de Rodeno, en Tormón; el paraje de la Aparecida, en Villel; las minas de Libros; el acueducto, en Camarillas; el castillo de Cedrillas; el Safari de la Sabana, en El Pobo; y el Búnker de la Guerra Civil en el Alto de la Torana, en Corbalán.