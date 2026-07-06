La comedia, con sorpresa final, "Pijama para seis" estará en el Teatro Principal de Zaragoza del 8 al 12 de julio

1102098.1.260.149.20260706134646 Los actores, Gabino Diego y Jesús Cisneros, protagonizan 'Pijama para seis' que estará en el Teatro Principal del 8 al 12 de julio. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comedia de enredo, 'Pijama para seis', protagonizada por cinco actores y que tiene una sorpresa final que descubrirá el espectador, estará en el Teatro Principal de Zaragoza del 8 al 12 de julio, y ofrecerá cinco pases con la pretensión de hacer reír y provocar carcajadas entre los asistentes.

Protagonizada por Gabino Diego, Jesús Cisneros, Amaia Vargas, Isabel Gaudí y Sabrina Praga, la obra de teatro está escrita por el dramaturgo suizo ya fallecido, Marc Camoletti, y ni si título ni su contenido guarda relación con la comedia de los años 60 'Pijama para dos' que inmortalizaron los actores Rock Hudson y Doris Day.

"No tiene nada que ver con esa deliciosa comedia de 1961. Este pijama es más grande", ha comentado el actor Jesús Cisneros durante la presentación de la obra acompañado por el actor Gabino Diego y por el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PAMEI), Chema Turmo.

Esta obra llega a Zaragoza después de su paso por ferias del norte de España como San Sebastián, San Mateo, Logroño y Oviedo en una gira de más de un año y que después de Zaragoza seguirá su trayecto por otras ciudades. Este miércoles, 8 de julio, será la primera función y las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal y en la web 'http://teatroprincipalzaragoza.com/pijama-para-seis/'.

Como su nombre apunta, ha dicho Turmo, es una comedia de enredo, en el que no faltan ninguno de los ingredientes típicos con puertas que se abren y se cierran, personajes que entran y salen, diálogos vivaces, ritmo incesante hasta completar 90 minutos de vis cómica, "de verdaderas carcajadas en algunos momentos", ha asegurado a juzgar por el éxito en anteriores ciudades y por los "buenos datos" de la preventa en Zaragoza.

Precisamente, esa primera impresión de la venta de entradas "desmiente, una vez más, que el teatro no es cuestión del mes en que se suban los productos a los escenarios, sino del interés que susciten dichos productos", ha comentado el gerente del PAMEI. "Este producto, como indiscutiblemente lo tiene, va a funcionar espectacularmente bien", ha aventurado el gerente del PAMEI.

"A LOS CINCO MINUTOS"

El actor Gabino Diego ha tomado la palabra para trasladar su satisfacción por representar esta obra en el Teatro Principal de Zaragoza, que ha descrito como "divertidísima, una pieza de relojería, donde el espectador se va a estar divirtiendo desde el primer minuto".

"Es muy divertida y además contamos con un equipo de actores maravillosos un all-star de comedia y van a sorprender muchísimo las actrices que trabajan con nosotros" ha avanzado en referencia al elenco que complementan el cartel, Amaya Vargas, Isabel Gaudí y Sabrina Praga.

En rueda de prensa, Gabino Diego ha contado que en los primeros 5 minutos el espectador "ya pilla de qué va la función y luego se va sorprendiendo según va pasando". "Te crees que ya no puede sorprender más y sigue sorprendiendo y ese es el éxito de Marc Camoletti, el autor de esta función".

LA TRAMA

El actor Jesús Cisneros ha indicado que la comedia empieza cuando su personaje, Fernando, decide montar una fiesta al irse de fin de semana su mujer, Mercedes, que lo interpreta Isabel Gaudí.

Se va a ir ese fin de semana a casa de su madre, a visitarla y a cuidarla, y él crea una cena íntima con una amiga y con un amigo de confidente, ha apostillado Gabino Diego. La mujer, Mercedes, no se va y a partir de ahí "se forma todo el follón y cada vez que aparece un personaje es un conflicto más y una vuelta a su verdad", ha sintetizado.

"El objetivo es divertir, que la gente se ría y que salga diciendo nunca me he reído tanto en el teatro. Y nosotros creemos que hasta ahora lo hemos conseguido", ha opinado Cisneros, para confiar en que también el público de Zaragoza responda de la misma forma.

Gabino Diego ha incidido en que para esa cena, el personaje Fernando contrato a una cocinera de 'Cocineras a domicilio'. Al final aparece la cocinera, la amante de Fernando y el amigo, mientras que la mujer decide que no se va a ver a su madre. "Nos damos cuenta de que la mujer y el amigo tienen cosas también que ocultar", se ha limitado a contar.

"Es una función de enredo muy divertida donde al final, si le queremos buscar también el aspecto social, el momento de la cocinera, recuerda a la obra 'La posadera' de Carlo Goldoni, ese personaje de obrera, que de alguna manera que se aprovecha de estos burgueses, de los señoritos".

"NO ES MACHISTA"

Jesús Cisneros ha manifestado que aunque esta obra se pudiera considerar "un poco machista, no lo es, sino que es muy feminista" al argumentar que el 'leit motiv' que se quiere dar a conocer es que "cuando los hombres van, las mujeres están de vuelta".

"No tiene nada de machista, solo es un vodevil que quiere entretener y divertir", ha zanjado. A partir de lo "bien definidos" que están los personajes por Marc Camoletti, "nosotros simplemente tenemos que ponerle la voz y ya todo funciona", ha agregado.