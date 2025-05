Comedores escolares Aragón: El PAR propone priorizar productos locales y de temporada

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha propuesto este martes priorizar los productos locales de temporada y sostenibles frente a los de terceros países en las licitaciones de los alimentos de los comedores escolares. El parlamentario aragonesista defenderá una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura de las Cortes autonómicas.

Izquierdo ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha reconocido que "no se puede" prohibir la compra de frutas de otros países para los comedores escolares, pero "sí que se puede puntuar de una forma mayor aquellos productos locales y de temporada que, además, tienen el sello de Aragón".

También ha recomendado llegar a acuerdos con cooperativas y productores locales para que puedan "ceder el producto para que nuestros niños puedan probar ese producto aragonés" y desarrollar campañas educativas y de sensibilización en los colegios.

El parlamentario del PAR se ha quejado de que a los escolares "les decimos que hay que eliminar la huella de carbono, que la producción tiene que ser sostenible, que la comercialización tiene que ser de kilómetro cero, pero luego les damos una fruta que viene de otro país del mundo, no de otra comunidad autónoma, sino de otro país e, incluso, de otro continente".

"No se le puede enseñar una cosa a nuestros escolares y luego hacer justo la contraria", ha aseverado Izquierdo, quien ha recalcado que "no es cierto que no se pueda hacer nada".

El representante del PAR ha registrado una pregunta dirigida a la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que se tramitará en sesión plenaria, para conocer "cómo considera que se debe fomentar el consumo de productos de proximidad".

IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

"Lo que queremos es que el Gobierno de Aragón de verdad se implique y consiga que los productos que se consumen en nuestros centros educativos públicos sean productos de calidad, pero sobre todo de cercanía", ha manifestado.

En este sentido, se ha quejado de que "hablamos de la sostenibilidad, de una comunidad que es líder en la generación de energías renovables, y luego traemos productos a la mesa de nuestros alumnos con una huella de carbono brutal, que no son productos de proximidad".

También ha hecho notar que "no puede ser la misma calidad la de una fruta que lleva 20 ó 25 días en un contenedor frigorífico que la que se coge en Fraga o en Calatayud y se trae en un día al mercado de Zaragoza".

"No queremos dobleces ni segundos mensajes que nadie entienda, queremos un mensaje claro del Departamento de Educación y así lo vamos a pedir a la consejera, un compromiso claro de potenciar de verdad el consumo de los productos locales", ha concluido.