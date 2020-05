Comerciantes San José de Zaragoza destacan la "ganas" de los clientes por comprar en tiendas de proximidad

ZARAGOZA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de San José Barrio Comercial, Montse Pérez, ha destacado las "ganas" de los clientes por poder volver a comprar en tiendas de proximidad y sobre todo "la alegría" por ver que han abierto en este primer día de la fase 1 de desescalada del confinamiento por el estado de alarma provocado por la pandemia de la COVID-19.

Montse Pérez ha explicado todos los comerciantes estaban "expectantes" ante este primer día y también contentos de poder levantar la persiana después de dos meses cerrados, aunque de los 150 asociados, alrededor del 20 por ciento que suponen los bares y restaurante no han podido abrir por no disponer de velador al estar en calles muy estrechas. Tampoco han abierto las administraciones de lotería al no haber sorteos.

En declaraciones a Europa Press, Montse Pérez ha contado que han tenido que poder dinero para poder abrir las puertas del comercio para acomodarse a las medidas sanitarias de prevención de contagios.

Cada comercio ha realizado una inversión que ronda entre los 300 y los 400 euros para adquirir mascarillas, gel hidroalcohólicos, guantes desechables y pantallas protectoras.

La compra de todo este material sanitario y de prevención se ha centralizado por la Asociación San José Barrio Comercial que se ha dirigido a un proveedor para facilitar su adquisición de forma unificada.

"Aun poniendo dinero tenemos mucha ilusión por volver a abrir las puertas y remontar porque son negocios de los que dependen muchas familias".

HACER CIUDAD

Montse Pérez, que regenta una floristería, ha asegurado que la "gente ha respondido muy bien porque, a veces más que clientes, actúan como vecinos y amigos". No obstante, ha reconocido que al comercio de proximidad le "va a costar al más del doble de tiempo porque se ralentizan las compras.

Al respecto, ha contado que antes de la pandemia en su negocio entraban tres personas a la vez y mientras atendía a una las otras dos miraban las plantas, pero ahora puede atender a un cliente, un segundo puede esperar dentro, pero el tercero tiene que guardar fila en la calle. "Vamos a pensar que lo primero es la salud y remontar progresivamente, lo último que perdemos es la ilusión".

En el caso de las papelerías ha comentado que una tienda con la jornada ahora reducida hasta las 14.00 horas han comprobado que ha vendido lo mismo que antes en una jornada partida; mientras que un negocio de estética de la asociación tiene todos los horarios completos de 09.00 a 21.00 horas.

Montse Pérez ha recordado que el comercio de barrio se basa en la clientela y fidelidad. "Aunque este primer día no hemos hecho una caja estupenda, si vemos que están respondiendo porque confían. También hay curiosidad".

A su parecer, para salir de la crisis y que la gente compre en los barrios que "dan vida" habría que pacificar las calles para que sean como un centro comercial y los ciudadanos mientras van paseando puedan entrar a las tiendas.

TAXI

Por otro lado, ha aplaudido la iniciativa de la Caravana Verde promovida por los taxistas de la ciudad que apoyarán con publicidad gratuita durante dos meses en cinco vehículos el comercio de proximidad con el lema "El Taxi apoya al pequeño comercio de San José".

"Es un gesto de agradecer. Nos tenemos que apoyar todos y que la gente se tiene que concienciar de comprar en el comercio de proximidad que hace que se valore la calle y hasta la vivienda de cada uno, en lugar de ver locales vacíos", ha concluido.