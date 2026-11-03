Comienza la campaña de vacunación para los empleados municipales de Zaragoza contra la gripe y la covid

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, visita el consultorio médico de la Casa Consistorial - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece la posibilidad a todos sus trabajadores municipales de recibir la vacuna contra la gripe y la del Coronavirus en una campaña que ha comenzado este martes, 3 de noviembre, y que tendrá lugar en varias dependencias municipales hasta el 30 de diciembre.

El Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento ha adquirido 200 dosis de gripe, a las que se suman 600 vacunas de gripe y COVID según demanda, proporcionadas por la Dirección General de Salud Pública.

La estimación del número de unidades se ha realizado teniendo en cuenta las administradas en los dos últimos años, que oscilan desde las 720 inyecciones de 2023, las 754 de 2024 y las 1.033 de 2025.

No obstante, una vez iniciada la campaña, se podrán solicitar más dosis de gripe en función de la acogida entre la plantilla y el ritmo de suministro.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha visitado el consultorio médico de la Casa Consistorial y ha animado plantilla a protegerse de estas dos enfermedades durante este invierno con las facilidades que ofrece el Ayuntamiento.

Desde el Servicio de Prevención y Salud Laboral, que en las próximas semanas realizará un esfuerzo importante para la campaña de vacunación, recomiendan recibir la dosis de la gripe a todo el personal municipal y la de la COVID a aquellos que cumplan criterios.

Para recibir la vacuna contra la gripe no será necesario reservar cita, ya que simplemente se deberá acudir a uno de los centros indicados en el horario establecido, mientras que para la dosis de la COVID es imprescindible solicitar cita previa en los teléfonos señalados y deberán cumplir con los criterios marcados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón

PUNTOS DE VACUNACIÓN GRIPE

Se puede recibir la dosis contra la gripe en la Casa Consistorial, situada en la plaza del Pilar, 18,en horario de 12.00 a 14.00 horas; en el Edificio Seminario, que se ubica en Vía Hispanidad, 20, de 12.00 a 14.00 horas; y el Servicio de Prevención y Salud Laboral en paseo La Mina, 9 entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Los puntos de vacunación COVID, que requieren de cita previa, son la Casa Consistorial, ubicada en la plaza del Pilar 18, en la extensión 1158; y en el Edificio Seminario, en Vía Hispanidad 20, en la extensión 1034.