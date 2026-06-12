Comienza la fase de máxima activación del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Aragón

Imagen de uno de los miembros del INFOAR durante un incendio forestal. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado este jueves la fase de máxima activación de medios del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoar), que se prolongará hasta el 13 de septiembre y en la que trabajan diariamente 627 profesionales, cifra que podrá incrementarse en función de la evolución del riesgo y la aparición de emergencias.

En este punto, el Gobierno aragonés ha hecho un llamamiento a la máxima prudencia y responsabilidad de la ciudadanía durante los meses de mayor riesgo.

Asimismo, ha recordado la importancia de respetar las limitaciones establecidas en función del nivel de alerta, extremar las precauciones en el medio natural y comunicar de inmediato cualquier indicio de incendio avisado al 112 Aragón, así como que la colaboración ciudadana sigue siendo un elemento esencial para prevenir siniestros y garantizar una respuesta eficaz.

El dispositivo Infoar, cuya financiación supera los 54,8 millones de euros, cuenta con 62 brigadas forestales terrestres --57 simples y cinco dobles-- y ocho helitransportadas, dirigidas cada una por un agente para la protección de la naturaleza y nueve helicópteros.

MEDIOS DE EXTINCIÓN

En lo que se refiere a los medios de extinción, Aragón cuenta con ocho helicópteros de transporte y extinción --seis de carga ligera y dos de carga media-- y una aeronave de coordinación. También dispone de 41 vehículos autobomba tipo 2 --3.500 litros de capacidad--, de las que siete están conveniados con las comarcas del Maestrazgo, Matarraña y Bajo Martín.

Del mismo modo, forman parte del dispositivo 26 vehículos 4x4 'pick ups' dotados con sistema de extinción --depósito de 450 litros y bomba de impulsión--.

Además, durante el periodo de máxima activación, se contratan tres 'bulldozer' con disponibilidad completa --uno por provincia--, montados sobre camión tractor con plataforma para su despacho inmediato.

La red de vigilancia se compone de un total de 80 puestos fijos en toda la comunidad: 24 en Huesca, 36 en Teruel y 20 en Zaragoza, distribuidos de forma homogénea por toda la geografía, en los que se realizarán un total de 9.496 jornadas.

Las instalaciones que completan el dispositivo de vigilancia y extinción constan de cuatro centros de Dirección y Coordinación y 122 estaciones base de cobertura TETRA y 3.569 puntos de agua.

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone a disposición de las comunidades distintos recursos de extinción.