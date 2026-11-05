Comienza el proceso para sortear 283 viviendas de alquiler asequible en Las Fuentes, San José y Valdefierro

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, delante de una viviendas de alquiler asequible - DANI MARCOS

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza pone en marcha la fase definitiva para la adjudicación de 283 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible ubicadas en los distritos de Las Fuentes, San José y Valdefierro. Con este lanzamiento, Zaragoza culmina la puesta a disposición de la ciudadanía de las 384 viviendas de alquiler asequible construidas en la ciudad con el respaldo de los fondos europeos Next Generation EU.

Estas 283 unidades de ahora se suman a las 23 viviendas que ya fueron adjudicadas mediante el sistema de cooperativa y a las 78 distribuidas entre los barrios de Valdefierro y San José que ya se sortearon este pasado verano.

El objetivo de este programa es ofrecer una alternativa habitacional digna, eficiente energéticamente y a precios protegidos para jóvenes, familias y colectivos con dificultades de acceso al mercado libre de arrendamiento, incrementando de forma estructural el parque público de vivienda de la capital aragonesa.

El procedimiento de las 283 viviendas que ahora se adjudicarán se articula en dos sorteos diferenciados --uno para las promociones de San José y Las Fuentes y otro para las de Valdefierro--, pero ambos compartirán exactamente los mismos plazos administrativos para facilitar la tramitación a la ciudadanía.

FASES

La fase de consulta e información previa es este viernes, 6 de noviembre, cuando se hará público el anuncio de estas nuevas adjudicaciones. A partir de ahí, todas las personas interesadas podrán consultar de forma detallada las características de las promociones, las condiciones económicas y los requisitos de acceso a través de la plataforma web creada al efecto 'www.alquilerasequiblezaragoza.com' o mediante el teléfono 976 23 16 66.

Seguirá la apertura del formulario de inscripción a mediados de noviembre, tal y como se detallará en la web de información, se habilitará el formulario oficial de solicitud. El trámite se realizará exclusivamente por vía telemática a través de la citada plataforma web 'www.alquilerasequiblezaragoza.com'.

Más adelante será la celebración de los sorteos y una vez cerrado el plazo de solicitud y revisión se dará a conocer la fecha exacta de los sorteos, que se celebrarán las semanas siguientes, ante notario, con publicidad y transparencia, como ya se hizo en los anteriores sorteos de 78 viviendas.

SORTEOS

El sorteo 1 corresponde a San José-Las Fuentes con 151 viviendas, 140 plazas de garaje y 151 trasteros, distribuidos en dos edificios de nueva construcción. Del total de pisos, 7 están completamente adaptados para personas con movilidad reducida. En esta promoción, los precios definitivos fijados en la tabla del procedimiento parten de una tarifa de 6,66 euros el metro cuadrado útil para las 112 viviendas ubicadas en el paseo de Vicente Cazcarra; 4 euros el metro cuadrado para sus garajes y trasteros; y de 6,80 euros el metro cuadrado útil para las 39 viviendas del inmueble de la calle Miguel Servet 216 con 4,08 euros el metro cuadrado en el caso de sus garajes y trasteros.

La renta mensual resultante oscila entre un mínimo de 345 euros y un máximo de 835 euros para las tipologías de mayor superficie, quedando la renta media global de la promoción en 571 euros al mes.

El segundo sorteo agrupa 132 viviendas, 108 plazas de garaje y 126 trasteros repartidos en cinco edificios del barrio de Valdefierro. Atendiendo a criterios de cohesión social y accesibilidad, este lote reserva 7 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y 6 viviendas específicas para familias numerosas.

El cálculo de las rentas en estas cinco parcelas se establece sobre una base de 7 euros el metro cuadrado útil para la vivienda y de 4,20 euros el metro cuadrado para garaje y trastero.

A partir de las superficies de cada unidad, el alquiler medio estimado del conjunto se sitúa en 556 euros mensuales, partiendo desde los 328 euros en los apartamentos más compactos del edificio Venus hasta los 926 euros en las viviendas de mayor tamaño del edificio Piscis.

Todos estos precios son la renta mensual de las viviendas con su garaje --si lo tienen-- y su trastero. No se incluyen los gastos de comunidad.

CONDICIONES ECONÓMICAS

En la totalidad de los 283 inmuebles que salen en estos dos sorteos, las cuantías mensuales reflejadas corresponden a la renta conjunta de la vivienda más su trastero y su plaza de garaje --en aquellas viviendas que llevan garaje vinculado--. Los importes publicados no incluyen los gastos de comunidad, que se abonarán de forma independiente según corresponda a cada inmueble.

Todas las edificaciones han sido diseñadas bajo estrictos estándares de sostenibilidad y alta calificación energética exigidos por el programa europeo Next Generation, lo que permitirá a los futuros inquilinos beneficiarse no solo de un alquiler protegido sensiblemente inferior al del mercado libre, sino también de un importante ahorro mensual en sus facturas de climatización y suministros energéticos.

Además, para proteger a los colectivos más vulnerables, la adjudicación seguirá un orden de preferencia. Primero se asignarán las viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, seguidas por las familias numerosas, las familias monoparentales, y personas que necesiten ser realojadas por la finalización, sin incumplimiento, de su actual contrato de alquiler.

Después serán las personas nacidas en 1966 o antes que necesiten cambiar de domicilio porque su actual hogar no tiene ascensor ni cumple requisitos de accesibilidad. El siguiente cupo será para jóvenes nacidos a partir de 1987 y finalmente el resto de demandantes del grupo general.

EL EDIFICIO DE VICENTE CAZCARRA

El inmueble del paseo de Vicente Cazcarra que ha visitado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tiene cuatro portales y 112 viviendas. Brial lo ha levantado en Las Fuentes con pisos comprendidos entre los 45 y los 90 metros cuadrados útiles, energéticamente eficientes, y cuentan con certificado PassiveHaus plus.

Adicionalmente, la mayoría cuenta con el estándar "hogar digital medio", es decir, están domotizadas y tienen servicios electrónicos que aumentarán la seguridad, el control del entorno, la eficiencia energética, las comunicaciones y el ocio y entretenimiento. Dispone también de instalaciones, servicios y espacios comunes dedicados a potenciar el bienestar, el ocio y la convivencia social.

Se trata de una parcela municipal con una edificabilidad máxima de 9.526 metros cuadrados y el edificio se ha construido en forma de "U", con un patio interior de unos 340 metros cuadrados con bancos, plantaciones y zonas comunes.

La fachada que da al paseo de Vicente Cazcarra tiene 7 plantas más bajo, y las laterales orientadas a las calles de Pepa Cobos y Francisco Rodrigo se distribuyen en cuatro alturas sobre el bajo. Además, se incluye una planta semisótano y otra de sótano con 130 plazas de garaje en total.

El inmueble alberga 36 viviendas de 3 dormitorios y 77 metros cuadrados; 24 unidades de 3 dormitorios y 69,7 metros cuadrados; 15 pisos de accesibilidad universal con 3 dormitorios y 73 metros cuadrados; 7 viviendas de un dormitorio y 47 metros cuadrados; 18 de 2 dormitorios y 58 metros cuadrados; 8 unidades de 2 dormitorios y 66 metros cuadrados; 2 pisos de accesibilidad universal con 3 dormitorios y 71,65 metros cuadrados; y 2 de 4 dormitorios con terraza abierta y 90 metros cuadrados. Se incluyen pisos accesibles y adaptados a personas con necesidades especiales y se contempla la figura del conserje y servicios de comunicación inquilino-propietario digitales.

La incorporación de estas estrategias permite cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el instrumento de recuperación Next Generation en su programa de ayudas a la construcción de viviendas protegidas en edificios energéticamente eficientes.