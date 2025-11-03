Comienza la vacunación de la gripe para los mayores de 60 años y frente a la COVID-19 para mayores de 70 años

Este lunes ha comenzado la vacunación de la gripe para mayores de 60 años y de COVID-19 para mayores de 70 años. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas mayores de 60 años pueden vacunarse desde este lunes, 3 de noviembre, frente a la gripe y las mayores de 70 años, frente a la COVID-19. También pueden citarse para una o las dos vacunas las personas de cualquier edad que presenten factores de riesgo. Queda así abierta la vacunación en Aragón para todos los grupos considerados población diana.

La campaña de vacunación 2025-2026 comenzó en la Comunidad Autónoma el pasado 1 de octubre para los residentes y trabajadores de centros residenciales; los trabajadores de centros sanitarios y las embarazadas. El 10 de octubre, se inició la vacunación infantil escolar y el 20 de octubre para mayores de 80 años y menores de 8 años.

El mes pasado también se abrió la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial para lactantes, así como para personas mayores que viven en centros residenciales a partir de 60 años y personas con determinadas patologías de muy alto riesgo, como trasplante de pulmón trasplante de progenitores hematopoyéticos a partir de 50 años.

Los grupos de población diana para vacunarse frente a gripe son, por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer estas infecciones aquellos que ya hayan cumplido al menos los 60 años. También la población infantil entre 6 meses y 7 años, ambos incluidos; además, los menores de 60 años de edad con condiciones de riesgo; las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio --hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo--, así como las personas de 8 a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad también se anima a recibir la dosis al personal de centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados --tanto sanitarios, como no sanitarios, excepto estudiantes en los que solo se recomienda vacunación frente a la gripe--.

Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local, Bomberos y Servicios de protección civil.

También personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla, como quienes proporcionen cuidados domiciliarios y convivientes con pacientes que pueden sufrir complicaciones graves, incluyendo a los cuidadores principales y convivientes de los menores de 6 meses. Y También el personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados.

Otros grupos de riesgo son el personal de guarderías y centros de educación infantil --hasta los 6 años-- y personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre --aves, jabalíes o mustélidos--, como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente o personal de zoológicos.

La finalidad es reducir la oportunidad de infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.Para la campaña de gripe de este año, Aragón ha adquirido un total de 419.000 dosis por valor de 3,8 millones de euros.

VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19

La principal novedad de esta campaña se refiere a los grupos a los que se recomienda esta vacunación, siguiendo las indicaciones fijadas a nivel nacional. En concreto, se acota la edad de recomendación a los 70 años o más.

Además, se eliminan algunos grupos de riesgo a los que se recomendaba la vacunación anteriormente como: fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, alcoholismo y mujeres durante el puerperio; y se rebaja la recomendación de vacunación en grupos profesionales.

Los grupos de población a los que se recomienda la vacunación frente a COVID-19 durante la campaña 2025-2026 son, por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección los mayores de 70 o más años, las personas con especial vulnerabilidad --inmunosupresión, incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento--.

También los internados en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; las personas a partir de 12 años de edad pertenecientes a grupos de riesgo o con inmunosupresión grave; todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación; y las personas entre 6 meses y 11 años con condiciones asociadas con un aumento importante de riesgo de enfermedad grave --trasplante de progenitores--.

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

Aragón protege, de nuevo, este año a los lactantes contra el Virus Respiratorio Sincitial. Además, como novedad, por primera vez se ha decidido proteger a los más mayores contra este virus.Para los menores, se ha adquirido nuevamente 8.500 dosis para la temporada 2025-2026 porque el Virus Respiratorio Sincitial es responsable de una carga de enfermedad elevada en la infancia. También es la principal causa de infecciones en las vías respiratorias inferiores en la población infantil menor de un año, especialmente las relacionadas con bronquiolitis y neumonía.

En este grupo de población, se recomienda a todos los niños nacidos entre el 1 abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026; a los prematuros de menos de 35 semanas, antes de cumplir 12 meses de edad cronológica. Si recibieron una dosis en la temporada anterior, podrán recibir una nueva dosis al inicio de la actual si todavía no han cumplido 12 meses de edad.

A la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS. En este último grupo se incluye aquellos que presentan determinadas cardiopatías congénitas; displasia broncopulmonar o han pasado por una cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar.

También se incluyen en este grupo niños con otras patologías de base que suponen un gran riesgo para padecer bronquiolitis grave, como son: inmunodepresión, errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, enfermedades pulmonares graves, síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes, síndrome de Down, fibrosis quística y aquellos niños en cuidados paliativos. Este año se han incluido también en este grupo a los niños que presenten malformaciones esofágicas.

LUGAR DE VACUNACIÓN

Los menores de 6 meses nacidos a partir del 1 abril de 2025 y hasta el 30 de septiembre reciben el anticuerpo en su centro de salud. - Los bebés nacidos durante la temporada, a partir del 1 octubre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026, serán inmunizados en el centro hospitalario al nacimiento.- Los niños con factores de riesgo podrán recibir la dosis en el centro hospitalario.

PROTECCIÓN FRENTE AL VRS PARA MAYORES

Además, este año se ha decidido proteger a los más mayores contra este virus. En este caso se utiliza una vacuna distinta, Arexvy, que tiene una protección de al menos tres años, y va dirigida exclusivamente a los mayores que viven en centros residenciales a partir de 60 años y personas con determinadas patologías de muy alto riesgo, como trasplante de pulmón trasplante de progenitores hematopoyéticos a partir de 50 años. Aragón ha adquirido 22.000 dosis para este objetivo.