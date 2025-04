Una Comisión parlamentaria de estudio analizará los proyectos de los centros de datos en Aragón

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, por unanimidad, crear una Comisión especial de estudio para analizar los proyectos de los centros de datos anunciados por el Gobierno de Aragón con especial atención a aspectos como la creación de empleo, el consumo de agua y energía y el impacto sobre el territorio. La cámara ha dado el visto bueno a una propuesta en este sentido, resultado de la transacción de sendas propuestas de Vox e IU.

En representación de Vox, el diputado Juan Vidal ha solicitado "evaluar el impacto" de los centros de datos, argumentando que "planificar con precisión y minimizar riesgos es fundamental", exigiendo "un crecimiento ordenado" y "asegurar los recursos públicos disponibles para cuando estas empresas empiecen su fase productiva".

Vidal ha considerado que se trata de "una enorme oportunidad histórica para Aragón" y que se pueden crear 6.800 empleos directos e indirectos solo con el proyecto de Amazon Web Services, pero "no basta con anuncios grandilocuentes", sino asegurar que las inversiones se llevan a término, lo que requiere garantizar el suelo, el agua, la energía, viviendas dignas para los trabajadores y "no permitir que se repitan errores del pasado" como el embalse de Almudévar (Huesca), que no tenía enganche a la red eléctrica.

Para el parlamentario de Vox "es crucial prever la incorporación de miles de trabajadores", así como minimizar el impacto ambiental para que "no se repita el caos" del impulso a las renovables de la época del Gobierno de Javier Lambán, avisando de que las necesidades de agua y energía pueden rebasar la capacidad de la región.

"Necesitamos un desarrollo equilibrado" que no afecte a otros sectores, como el industrial, ha continuado Vidal, preguntándose cómo se evitará que el consumo de agua de los centros de datos perjudique a los regantes del sistema del Ebro. Ha emplazado a dar formación especializada a los jóvenes para evitar la fuga de talento.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha propuesto crear una Comisión especial de estudio sobre la creación de centros de datos con "anuncios de inversiones milmillonarias", convirtiéndose Aragón en "el epicentro" de las multinacionales por la fiscalidad barata o el agua.

"Hay que distinguir los modelos que existen en el sector", ha continuado Sanz, apuntando que el Gobierno de Aragón ya ha declarado de interés general varios proyectos en localidades como Zaragoza y Cariñena, propiciando "un desarrollo exponencial" que ofrece dudas como las implicaciones en el territorio o si la planificación es adecuada, a lo que no se ha respondido "adecuadamente".

Sanz ha avisado de que los centros de datos necesitan mucha agua y energía y que a día de hoy solo 7 de 23 proyectos anunciados tienen garantizada la conexión a la red eléctrica y se ha preguntado qué ocurrirá cuando haya periodos de sequía, rechazando la política de "alfombra roja" para estos proyectos: "Es necesario mirar a nuestro entorno" y "hablar de empleo real y de fiscalidad, qué impuestos se están perdonando y a cambio de qué".

Las cifras de empleo "no están garantizadas" y "falta participación social", también del Parlamento regional, ha dicho, criticando que el Ejecutivo no obliga a las multinacionales a dar cuenta de sus proyectos por el "silencio empresarial", lo que denota "falta de transparencia", de ahí las preguntas de IU al Gobierno regional, obteniendo "evasivas o vaguedades".

"UNA OPORTUNIDAD COMO NUNCA"

La diputada del PP María Navarro ha opinado que la Comisión de estudio servirá para que todos se convenzan de que las inversiones por más de 37.000 millones de euros "es una oportunidad como nunca había habido antes en esta Comunidad", añadiendo que Aragón se está convirtiendo en "un polo tecnológico".

"Los centros de datos son la base de servicios esenciales que todos utilizamos y van a ser esenciales para nuestra sanidad y nuestra educación, para aprovechar la Inteligencia Artificial, y si están en nuestra Comunidad no tendremos que depender de otros territorios".

Navarro ha realzado que Aragón puede ofrecer "energía limpia y barata" y que los mismos promotores de los centros de datos hablan de producir con coste ecológico "cero" y que se creará empleo y se instalarán a su alrededor otras empresas, como en otros países europeos, atrayendo talento. "Consumen energía mejor que nadie, el problema es que lo hagan en sitios donde la energía es contaminante" y en el caso del agua, ha apuntado que los circuitos de refrigeración son la mayoría de aire y no de agua. "Estamos ante un reto histórico en nuestra Comunidad".

Ha intervenido la diputada del PSOE Leticia Soria, quien ha indicado que el anterior presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "tuvo la audacia" de impulsar los centros de datos, "situando a Aragón en el siglo XXI, centrándolo en la economía digital, que sigue marcando todo".

"El impacto en el territorio está siendo profundo y ha generado un efecto en cascada que supuso la llegada de nuevos proyectos" y propición la aprobación de nueva legislación para impulsar este modelo productivo, "basado en la innovación", recordando que el anterior Ejecutivo impulsó la producción de energía, que necesitan los centros de datos.

El desarrollo "ordenado" de las renovables y los centros de datos "redunda en la prosperidad de la ciudadanía", ha continuado Soria. Ha anunciado el voto a favor para "estudiar de forma exhaustiva en qué consiste la expansión de los centros de datos y aprovechar el momento por el que está pasando Aragón y que podamos profundizar en nuevas oportunidades industriales para la Comunidad Autónoma".

En el turno de CHA, su portavoz, José Luis Soro, ha pedido analizar con "sosiego" el "aluvión" de proyectos empresariales "para tener suficientes garantías de retorno" y "fortalecer un modelo de desarrollo local sostenible", emplazando a "reflexionar sobre las reglas del juego".

Soro ha recomendado "dejar atrás los eslóganes" y ha considerado que la Comisión de estudio debe "desmitificar" planteamientos sobre "expectativas irreales" y "conocer con rigor el impacto real del modelo" en relación a las emisiones de CO2, el gasto de agua o la tensión sobre las redes eléctricas y "el crecimiento sin arraigo" o los puestos de trabajo que se crean "de verdad".

A juicio del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, los anuncios del Gobierno de Aragón son "grandilocuentes" y que "no se nos quiere explicar demasiado qué son los centros de datos y en qué consisten", exigiendo al Ejecutivo que informe sobre cuestiones sobre el empleo, las necesidades de suelo o el consumo de agua, tras lo que se ha quejado de que "solo se destacan las ventajas" sobre las que Teruel Existe tiene "dudas" en relación a su impacto en el territorio.

"Los centros de datos pueden ser una oportunidad, pero no deben convertirse en un ejemplo más de sacrificio de Aragón sin que veamos ningún fruto para nuestro desarrollo real: Conozcámoslos bien antes de entregarnos a ellos", ha exigido, considerando que su implantación debe contribuir al desarrollo del territorio, "que sean de verdad una oportunidad para el desarrollo del territorio de Aragón".

"A CUENTAGOTAS"

Desde Podemos, Andoni Corrales ha recordado que este partido ya solicitó un informe sobre los centros de datos al Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), criticando que "este Gobierno va soltando datos a cuentagotas, sin hacer ningún estudio riguroso" y ha rechazado la política de "Bienvenido mister Marshall", avisando: "No vamos a caer en los errores del pasado".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado que estos centros de datos permitirán "transformar" la sociedad, destacando la creación de empleo, y ha considerado pertinente constituir la Comisión de estudio para ser "rigurosos" y "no utilizar una oportunidad para generar discrepancias y que la gente se enfrente".