El comité de empresa de Avanza convoca paros parciales en el autobús urbano de Zaragoza desde el 8 de septiembre

Archivo - Autobús urbano de Zaragoza en el Paseo de la Independencia de la ciudad - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Avanza Zaragoza ha convocado paros parciales en el autobús urbano a partir del 8 de septiembre al no haber alcanzado un acuerdo con la dirección de la empresa en el convenio colectivo 2024-27.

Por ello, el comité de empresa de la concesionaria del servicio público de autobús urbano en la capital aragonesa, ha comunicado oficialmente a la dirección de la empresa, a la autoridad laboral y al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) la convocatoria de paros parciales a partir del próximo 8 de septiembre, tras más de veinte meses de negociaciones "infructuosas" para alcanzar un nuevo convenio colectivo.

El actual convenio 2020-2023 fue denunciado por el comité de empresa, y la negociación del nuevo texto comenzó el 22 de enero de 2024. Sin embargo, tras 46 reuniones "sin avances significativos", el comité ha criticado el "bloqueo absoluto" por parte de la empresa y su "nula voluntad negociadora", lo que ha llevado a la plantilla a aprobar la convocatoria de huelga.

"En este momento llevamos 20 meses de reuniones sin haber alcanzado acuerdo alguno" ha lamentado el presidente del comité de Avanza, Raúl Cabeza.

CALENDARIO DE PAROS

El calendario de paros parciales acordado por el comité de empresa será del 8 al 3 de octubre, de lunes a viernes, de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30 horas. Del 4 al 13 de octubre, de lunes a domingo, será de 08.00 a 09.00, de 12.30 a 13.30, de 14.30 a 15.30 y de 20.00 a 21.00 horas. Entre el 14 al 31 de octubre, de lunes a viernes, serán de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30 horas.

Además, se establecen horarios específicos de paro en los distintos servicios --conductores, inspección, oficinas, taller y recaudación--.

EL OBJETIVO

El comité ha argumentado que el objetivo de esta medida es "desbloquear" la negociación del convenio y alcanzar un acuerdo "bajo el principio de buena fe" que permita regular las condiciones laborales, sociales y económicas de la plantilla, al tiempo que garantice la paz social en la empresa y mejore la calidad del servicio de autobús urbano.

El SAMA ha citado a ambas partes para desarrollar un acto de mediación, el próximo lunes 1 de septiembre a las 09.30 horas, con el fin de intentar resolver el conflicto.

Por su parte, el comité celebrará una asamblea informativa el 2 de septiembre y un referéndum entre la plantilla el día 4 de septiembre. A pesar de lo que ha calificado como "actitud beligerante" por parte de la dirección, el comité ha asegurado que mantiene su voluntad negociadora abierta y confía en que la mediación pueda acercar posturas.