Las compras de Mercadona a proveedores aragoneses superaron los 1.105 millones de euros en 2025

Mercadona colaboraba en Aragón al cierre del pasado 2025 con más de 370 proveedores de producto. - MERCADONA

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora. En el caso de Aragón, en concreto, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 370 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de más de 1.105 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de la empresa de supermercados físicos y de venta online de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus 'Jefes' (como internamente denomina a los clientes), figuran las 2.800 toneladas de cebollas, las 4.000 toneladas de peras y las 5.700 toneladas de manzanas adquiridas a lo largo de 2025 a agricultores de la región.

Igualmente, Mercadona ha reforzado su relación con otros fabricantes de la industria agroalimentaria aragonesa como United Petfood Spain, a quien ha comprado 140.000 toneladas de pienso para animales, o El Cierzo, a quien ha comprado 186.000 unidades de Jamón de Teruel.

La inversión en Aragón también ha sido una constante de la compañía en 2025 y ha ascendido a 20,8 millones de euros. De ese total, 20,4 millones se han destinado a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer, mientras que 400.000 euros se han empleado en actuaciones de mejora en su bloque logístico de Zaragoza.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto un nuevo supermercado en el barrio de Santa Isabel, en Zaragoza, y ha reformado sus supermercados del barrio de Las Fuentes, también en la capital, y el de Jaca (Huesca). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 45 supermercados en Aragón, 43 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía --denominado internamente como Tienda 8--, 42 tenían la sección Listo para Comer y 37 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona cuenta con una plantilla compuesta por más de 2.850 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos --concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad--.

Por otra parte, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 518 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 24 entidades sociales con las que colabora diariamente en Aragón, lo que equivale a más de 8.648 carros de la compra.

CRECIMIENTO COMPARTIDO: MEJOR CON HECHOS

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

Su apuesta por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Al mismo tiempo, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que el año anterior.