La compraventa de viviendas en Aragón aumenta un 22,7% y alcanza su nivel máximo desde 2007

El precio sube en las tres provincias y lo seguirá haciendo, aunque continúa por debajo de los años de burbuja y de otras zonas de España

El mercado inmobiliario en Aragón ha registrado una nueva reactivación en el primer trimestre de 2025 al aumentar las compraventas de viviendas un 22,7% interanual hasta un total de 4.841 operaciones, alcanzando su nivel máximo desde el tercer trimestre de 2007, gracias en buena parte a la moderación de la inflación y de los tipos de interés.

Así lo ha explicado el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, en la presentación del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, celebrada en el Espacio Xplora de Ibercaja, en la que ha estado acompañado de representantes de la entidad bancaria, Santiago Martínez; el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena; la promotora Grupo Plaza 14, Fernando Montón; el estudio de arquitectura Ingennus, Fernando Used; y el Instituto Español de Analistas, José Ignacio Arenzana.

En cuanto al precio de los inmuebles, se ha situado en 1.608 euros por metro cuadrado --2.069 en la ciudad de Zaragoza--, marcando un máximo desde mediados de 2012, un 2% más sobre el cierre de 2024 y un 5,4% más sobre el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, Fabra ha advertido de que en estas estadísticas "no salen los que se quedan fuera del mercado" por falta de capacidad económica.

La evolución ha sido "favorable" tanto en la vivienda usada (+18,8%), con "un dato espectacular" y la cifra más alta desde 2005, como en la obra nueva (+18,8%).

En el último año, se han registrado 17.331 compraventas, un 14,9% más, de las que 14.041 han sido viviendas de segunda mano y 3.290, nuevas, consolidando la subida que se viene produciendo desde el fin de la pandemia.

Como es habitual, la capital aragonesa encabeza los rankings con 8.288 operaciones el último año (+4,1%) y 2.152 en el primer trimestre de 2025, una cifra similar al periodo anterior, ya que en la ciudad sí que está pesando el aumento en los precios y ello favorece que muchas compradores opten por comprar en municipios cercanos del área metropolitana.

Por poblaciones, el crecimiento de las compraventas es generalizado en casi toda la comunidad autónoma, con Cuarte de Huerva (Zaragoza), Binéfar (Huesca), Alcañiz (Teruel), Calatayud (Zaragoza) y Sabiñánigo (Huesca) con incrementos superiores al 30%. Entre las principales localidades, sólo anotan descensos Jaca (Huesca), Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Fraga (Huesca).

Por modalidades, el director de la Cátedra ha destacado el impulso a la vivienda nueva protegida, que supone el 4,17% del total, la cifra más alta en años.

SUBE EL PRECIO, PERO MENOS QUE EN OTROS SITIOS

En lo relativo al precio, Fabra ha señalado que, pese a la intensificación en el incremento, Aragón está "bastante bien" en comparación con otras regiones del país. "Aunque llame la atención, somos baratos", ha asegurado.

En ese sentido, la ciudad de Zaragoza supera la media aragonesa, con una subida del 7,9% en los precios hasta 2.069 euros por metro cuadrado, aunque sigue lejos del máximo histórico --2.886 euros--, registrado en 2007. La dinámica es más favorable en el resto de la provincia, con 1.705 euros por metro cuadrado (+4,9%), mientras que en localidades como las oscenses de Binéfar y Jaca los precios se disparan un 41,9 y un 27%, respectivamente.

Teniendo en cuenta también los precios de oferta, los datos adelantan una continuidad en la tendencia alcista y que "el vendedor no está por la labor de bajar precios", al menos este año, ha avisado Luis Fabra.

Una tendencia que viene empujada por diferentes variables, como el incremento de la población, la consolidación del crecimiento económico, el aumento de los salarios --un 4,2%, insuficiente para hacer frente al aumento en el precio de la vivienda, pero por encima de la inflación--, los buenos datos de empleo, la rentabilidad en inversiones alternativas y la moderación de la inflación y el tipo de interés.

EL PRECIO VA A SEGUIR SUBIENDO

"Si usted necesita una vivienda, cómprela", ha remarcado Fernando Montón, de Grupo Plaza 14, quien ha insistido en que los precios seguirán subiendo porque "la demanda sigue superando claramente a la oferta". "Al final, vendemos lo que tenemos", ha remachado, en referencia a la falta de stock ya que el número de viviendas iniciadas sólo supera ligeramente a las terminadas.

Asimismo, se ha detenido en los precios de las promociones en marcha en la ciudad de Zaragoza y, tomando como referencia una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, sin garaje ni trastero y en una planta intermedia, las ha dividido en tres grupos: "el Club 400, el Club 300 y el Club 200".

En el primero están las que superan los 400.000 euros, situadas en el barrio del AVE, Miralbueno, la zona entre el azud del Ebro y el Arrabal y Parque Roma. En el 'Club 300' aparecen las viviendas nuevas de la avenida Cataluña y Valdefierro, mientras que en el 'Club 200', aunque más cerca de los 300.000 que de los 200.000 euros, están los barrios periféricos de Arcosur y Rosales del Canal.

"Mientras la demanda empuje, el precio va a subir. Y la demanda se va a mantener porque hay una necesidad clara", ha recalcado Montón, quien ha añadido que, a pesar de la moderación en los costes de construcción y de mano de obra, "los márgenes son estrechos" y que, en todo caso, los precios están un 25% por debajo de los años de la burbuja --en torno a un 40% si se tiene en cuenta la inflación--.

Desde Ingennus, Fernando Used ha coincidido en que "hay bastante actividad" en todo el ámbito de la construcción y ha hecho un llamamiento a apostar por la industrialización del sector, que "no es inmediata", pero es "la única salida que tenemos". "Si no, vamos a ser incapaces de hacer las viviendas que la gente está demandando", ha alertado.

El jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez, ha subrayado que los compradores que optan por las hipotecas siguen subiendo y se acercan al 60%, impulsados por el descenso en los tipos de interés.

La cuota hipotecaria media se ha situado en los 619 euros y, para hacerle frente, los aragoneses deben destinar de media un 27.89% de lo salario.

SOLUCIONES

La presentación la ha cerrado el director de Estudios del Instituto Español de Analistas, José Ignacio Arenzana, quien ha aludido al estudio 'La vivienda en España', elaborado por el analista de Renta 4 Banco Javier Díaz Izquierdo.

La principal conclusión del estudio es que el problema de la vivienda en España es principalmente de oferta y, para reducirlo, propone recortar la burocracia y los plazos, apostar por la colaboración público-privada y un entorno de seguridad jurídica porque "hacen falta inversores". Ha defendido también reconvertir locales en viviendas para aliviar "si no todo, sí una parte del problema".

En último lugar, ha intervenido Fernando Baena, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, quien ha considerado que es "absolutamente necesario" un pacto de Estado en materia de vivienda, así como fomentar la oferta pública de alquiler.

Sobre la dificultad para ofrecer alojamientos al aluvión de trabajadores que se prevé que lleguen a localidades cercanas a Zaragoza, como Figueruelas, Pedrola o Villamayor, con motivo de la construcción de la gigafactoría de baterías o de centros de datos, los ponentes han afirmado que "no es realista" que los inversores se centren en el medio rural porque "no ven negocio".

No obstante, han señalado que algo sí se está invirtiendo porque la Administración lo está impulsando. Por ejemplo, en localidades como Utebo, Cuarte, Sobradiel, Zuera e, incluso, Huesca. Eso sí, "las ciudades tiran más", han admitido.