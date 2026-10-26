La compraventa de viviendas en Aragón vuelve a tasas positivas con un aumento del 11,2% en agosto

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ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón en agosto ha subido un 11,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.341 operaciones. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 11,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 1.341 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Aragón, 1.247 se realizaron sobre viviendas libres y 94 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 245 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.096 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se registraron un total de 2.366 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.341 compraventas, 481 fueron herencias, 43 donaciones y 5 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Aragón 4.323 fincas urbanas a través de 2.481 compraventas, 844 herencias, 69 donaciones, 8 permutas y 921 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se hicieron 2.098 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 811 herencias, 718 compraventas, 84 donaciones, 7 permutas y 478 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente