La compraventa de viviendas en Aragón vuelve a tasas positivas con una subida del 13,5% en noviembre

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón en noviembre ha subido un 13,5% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.580 operaciones. Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 7,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Aragón, 1.446 se realizaron sobre viviendas libres y 134 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 294 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.286 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 2.689 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.580 compraventas, 577 fueron herencias, 50 donaciones y 0 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Aragón 4.855 fincas urbanas a través de 2.847 compraventas, 983 herencias, 88 donaciones, 1 permutas y 936 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.610 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.023 herencias, 846 compraventas, 94 donaciones, 35 permutas y 612 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15% seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente