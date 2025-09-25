La compraventa de viviendas crece un 23,8% en julio en Aragón, hasta las 1.740 operaciones

Archivo - La compraventa de viviendas crece en julio en Aragón, con 1.740 operaciones. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón ha crecido un 23,8% en julio, respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 13,68% a nivel nacional, hasta sumar un total de 1.740 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior.

Las 1.740 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Aragón, 1.554 se realizaron sobre viviendas libres y 186 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 326 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.414 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio, se realizaron un total de 2.942 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.740 compraventas, 603 fueron herencias, 59 donaciones y cero permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Aragón 5.241 fincas urbanas a través de 3.164 compraventas, 1.030 herencias, 91 donaciones, 2 permutas y 954 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.598 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.147 herencias, 862 compraventas, 39 donaciones, 36 permutas y 514 operaciones de otro tipo.

Asimismo, la compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla - La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%)