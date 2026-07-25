Compromís y CHA unen fuerzas en su rechazo a la renuncia del Gobierno al Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo

CHA exige al MITECO confirmar el archivo definitivo de la línea de muy alta tensión Laluenga-Isona - CHA

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís y Chunta Aragonesista critican que que el Gobierno de España quiera renunciar al desarrollo del eje ferroviario, Corredor Cantábrico-Mediterráneo, de altas prestaciones, una decisión que consideran un grave perjuicio para Aragón y el País Valencià y que deja sin una infraestructura estratégica a territorios como Sagunto, Teruel y el conjunto de la infraestructura.

CHA y Compromís consideran que ésta no es una decisión técnica, sino una decisión política que vuelve a relegar las necesidades de Aragón y del País Valencià frente a las inversiones que sí reciben otros territorios del Estado.

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirma que "mientras en otros territorios se destinan miles de millones de euros a infraestructuras estratégicas, al País Valencià y a Aragón se nos niega una doble vía electrificada que resulta imprescindible para conectar nuestros territorios, impulsar el desarrollo económico y garantizar la igualdad de oportunidades".

Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, señala al ministro Óscar Puente porque "sigue dejando de lado una infraestructura básica como es el Corredor Cantábrico- Mediterráneo de altas prestaciones".

"Aragón merece las mismas oportunidades que el resto del Estado y no puede continuar siendo castigado por la falta de inversiones ferroviarias", ha defendido.

Compromís y CHA anuncian que presentarán alegaciones durante el actual trámite de información pública y consideran que esta infraestructura resulta esencial para mejorar la conectividad, favorecer la competitividad económica y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible.

Finalmente, ambos partidos exigen al Gobierno de España que rectifique su posición para garantizar una red ferroviaria moderna, competitiva y equilibrada.