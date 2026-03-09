La Comunidad de Teruel impulsa el cicloturismo con 23 rutas y 280 kilómetros señalizados del proyecto 'BICITELA'

La Comarca Comunidad de Teruel ha presentado en Celadas la primera fase del proyecto BICITELA, una iniciativa de cicloturismo sostenible que ya cuenta con 23 rutas señalizadas y 280 kilómetros de recorrido. - COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

TERUEL 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comarca Comunidad de Teruel ha dado un paso más en su apuesta por el turismo sostenible con la puesta en marcha de la primera fase del proyecto 'BICITELA', una iniciativa que impulsa el cicloturismo en el territorio a través de una red de rutas señalizadas que conectan distintos municipios. En esta primera etapa se han habilitado ya 23 itinerarios ciclistas que suman un total de 280 kilómetros de recorrido.

La presentación del proyecto ha tenido lugar este lunes en Celadas y ha contado con la presencia del consejero de Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez; la alcaldesa de Celadas, Raquel Clemente; el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero; y el consejero comarcal de Turismo, Raúl Arana.

La iniciativa tiene como objetivo crear una red cicloturista que permita recorrer la comarca y conectar todos sus municipios a través de caminos y vías seguras, facilitando una forma diferente de conocer el territorio, su patrimonio y sus paisajes.

El proyecto se ha estructurado en dos grandes fases. La primera, que ya se encuentra disponible para su uso, ha supuesto la señalización de 23 rutas que discurren principalmente por caminos municipales y, en algunos casos, por pequeños tramos asfaltados. La inversión total ha ascendido a 198.342,24 euros, financiados a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2022, que se nutre al 50% de aportaciones del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España.

UNA RED PARA CONECTAR TODOS LOS PUEBLOS

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha explicado que la filosofía del proyecto es crear una red que vertebre el territorio y permita desplazarse entre municipios utilizando itinerarios ciclistas.

"Una vez terminado 'BICITELA' se podrá llegar a cualquier municipio de la comarca por caminos, porque de una forma u otra siempre habrá conexión", afirmó. Herrero ha destacado además que este tipo de iniciativas buscan repartir las inversiones por todo el territorio y generar oportunidades en los distintos pueblos, evitando que los recursos se concentren únicamente en una zona concreta.

Las rutas de 'BICITELA' están pensadas como itinerarios cicloturistas, no de bicicleta de montaña, por lo que se caracterizan por su baja dificultad técnica. El objetivo es que puedan ser utilizadas por un público amplio, desde aficionados al ciclismo hasta familias o visitantes que utilizan bicicletas eléctricas.

De esta forma, el proyecto pretende combinar la actividad deportiva con el descubrimiento del entorno natural, cultural y paisajístico de la comarca, fomentando una forma de turismo tranquila y respetuosa con el medio ambiente.

PRÓXIMA AMPLIACIÓN DE LA RED

La segunda fase del proyecto ya está en marcha y se desarrollará con financiación del FITE 2024. En esta etapa se prevé la creación de 33 nuevas rutas que añadirán aproximadamente 300 kilómetros más al trazado actual.

Cuando el proyecto esté completamente finalizado, la red contará con cerca de 600 kilómetros de itinerarios señalizados, lo que permitirá completar la malla ciclista de toda la comarca y posicionar el territorio como un destino atractivo para el cicloturismo.

Durante la presentación, el consejero de Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para dinamizar el territorio. "Apostamos por el cicloturismo como herramienta para atraer visitantes y, al mismo tiempo, ofrecer a los propios vecinos nuevas oportunidades de ocio", ha señalado.

Blasco ha añadido que el Fondo de Inversiones de Teruel está permitiendo desarrollar nuevos recursos turísticos capaces de generar actividad económica y favorecer un desarrollo equilibrado del territorio.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha expuesto la importancia de la colaboración institucional para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del medio rural. Según explicó, iniciativas como 'BICITELA' permiten aprovechar mejor los recursos del territorio, promover hábitos de vida saludables y avanzar hacia un modelo turístico sostenible que genere oportunidades para los municipios de la provincia.

Como complemento a la red ciclista, el proyecto también ha incorporado servicios dirigidos a mejorar la experiencia de los usuarios. En quince municipios por los que discurren las rutas se han instalado kits de reparación de bicicletas que permitirán resolver pequeñas averías durante los recorridos.

La alcaldesa de Celadas, Raquel Clemente, ha agradecido que el municipio haya sido elegido para presentar el proyecto y destacó el papel que puede desempeñar dentro de esta red cicloturista.

"Celadas es un punto importante dentro de esta red ciclista y un ejemplo del compromiso de los pueblos con un modelo de turismo responsable y de calidad", ha afirmado. Clemente ha señalado además que acoger el acto de presentación supone una oportunidad para dar visibilidad tanto al municipio como al potencial turístico de toda la comarca.

Con el desarrollo de 'BICITELA', la Comarca Comunidad de Teruel refuerza su estrategia para impulsar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la accesibilidad y la vertebración territorial. Una red de caminos pensada para recorrer el territorio sobre dos ruedas y descubrir, a un ritmo pausado, la riqueza natural y cultural de los pueblos que integran la comarca.