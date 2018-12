Concluyen las charlas teatralizadas sobre la conquista de Zaragoza con la vista puesta en la segunda edición

Actualizado 13/12/2018 19:15:30 CET

Más de 3.100 personas asistirán a las 15 conferencias teatralizadas impartidas en trece localidades de la provincia

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conferencias teatralizadas sobre el 900 aniversario de la conquista de Zaragoza y su entorno por el rey Alfonso I 'El Batallador' y su incorporación al Reino de Aragón (1118-2018) concluyen el próximo lunes, 17 de diciembre, con la última de las quince charlas programadas. Desde la organización se estudia celebrar una segunda edición tras el éxito alcanzado con esta forma de divulgar la historia para todos los públicos.

'La conquista de Zaragoza. 900 años de la incorporación de Zaragoza y entorno al Reino de Aragón (1118-2018)' es una iniciativa del área de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la Fundación Caja Rural de Aragón --Bantierra--, en colaboración con el historiador y escritor, José Luis Corral, y su hijo, el economista Alejandro Corral. La puesta en escena ha corrido a cargo de la compañía 'Los Navegantes'.

Este ciclo se inicia el pasado 22 de octubre en Zaragoza, con la asistencia de 425 personas y durante el mes de noviembre ha girado por Alagón, donde ha recibido el aplauso de 80 asistentes; Belchite (168), Ricla (130), nuevamente Zaragoza (485), Brea de Aragón (96), Zuera (90), Alfajarín (100), La Almunia (120), para volver de nuevo a Zaragoza, en una sesión que contó con 500 participantes.

En diciembre, se reanudó en la localidad de Mallén con un aforo de 93 personas y Fuentes de Ebro con 187. Para este fin de semana se han programado sendas charlas teatralizadas en Cariñena y Pina de Ebro, para cerrar el ciclo el lunes, 17 de diciembre, en Zaragoza, en el salón de actos de Bantierra, coincidiendo con la víspera del 900 aniversario de la conquista de la ciudad.

En rueda de prensa, el director de la Fundación Bantierra, José Antonio Artigas, ha apuntado que dado el éxito de las convocatorias en todas las localidades donde ha llegado la iniciativa se esperan alcanzar los 3.100 espectadores y ha descrito que el público asistente "es muy heterogéneo" en las trece localidades donde se han impartido las charlas teatralizadas.

DEL MUNDO ACADÉMICO A LA CALLE

Artigas ha opinado que esta actividad "ha ayudado sobretodo a llevar nuestra historia y nuestra cultura al medio rural" y desde Bantierra "estamos comprometidos con trasladar este tipo de acciones a localidades no habituales y así poder atender una demanda del público de las localidades de la provincia de Zaragoza".

El diputado de Cultura de la DPZ, Bizén Fuster, ha incidido en que el objetivo es "sacar la cultura de los despachos y del mundo académico para llevarla a la gente de la calle, para que conozcan este efeméride y se sienta copartícipes".

Fuster ha expresado su satisfacción por la "buena acogida" de esta iniciativa para avanzar su interés en llevar a cabo un segundo ciclo en otras tantas localidades que también conmemoran su incorporación al Reino de Aragón.

Ha alabado la "gran calidad profesional" del artífice de la puesta en escena de estas conferencias, el escritor José Luis Corral, y la compañía 'Los Navegantes', que de forma teatralizada ilustran la historia que les narra el también historiador zaragozano, autor de la obra 'Batallador', en homenaje al rey aragonés Alfonso I.

"Los objetivos están cubiertos", ha enfatizado Fuster, para reiterar su satisfacción por la colaboración de Bantierra en esta iniciativa y en la profesionalidad de José Luis Corral y la compañía teatral con quienes les gustaría contar para una segunda edición.

LIBERTAD

El escritor José Luis Corral ha agradecido los numerosos elogios que ha recibido en todas las localidades en las que ha impartido las conferencias y se ha mostrado encantado con la programación de un segundo ciclo, que llevaría al autor por las tierras del Moncayo y el Huerva, que también se sumaron al Reino de Aragón.

Corral ha coincidido también en la "necesidad" de salir de la academia a la calle. "Es fantástico y más con mi hijo y la compañía de 'Los Navegantes'", ha enfatizado.

"La historia es un arma ideológica formidable que se utiliza de forma esperpéntica, como vemos en alguna ocasión, pero es de agradecer el apoyo de la Diputación de Zaragoza y Bantierra porque me han dado total libertad en el planteamiento de las conferencias y, para un profesor de historia, eso es muy significativo y, además, ha sido correspondido por la afluencia de público", ha explicado.

Asimismo, ha comprobado gracias a esta experiencia que la gente "demanda conocer la historia, con un planteamiento serio y riguroso con un grupo de teatro, como 'Los Navegantes', que está acostumbrado a las recreaciones históricas y se ha revelado como un fórmula inédita que ha sido exitosa".

TRANSFORMACIÓN

Corral ha narrado, brevemente, que 1118 es la fecha de inicio de un "cambio espectacular, radical, en la ciudad de Zaragoza" con la anexión al Reino de Aragón. "Comienza la transformación política, cultural, económica y sociológica, que supone esta incorporación por el rey Alfonso I".

Durante la presentación de este balance, ha irrumpido el personaje de Alfonso I encarnado por el acto Jesús Pescador, quien ha narrado que "el traer el pasado al presente nos ayuda a conocernos, comprendernos y respetarnos a nosotros mismos".

"La conquista de Zaragoza es la anexión de la gran capital, pero también del valle y de los pueblos donde están los huertos que nos alimenta y el ganado que pasta y que son el sustento de nuestras vidas", ha dicho.

En su disertación, 'El Batallador' ha apostado por sacar la historia y la cultura del ambiente urbano para llevarla a los pueblos "porque es la forma de que conozcan su origen y tengan la certeza de a donde tenemos que seguir".

Antes de concluir, José Luis Corral ha lamentado, a título personal, que el Ayuntamiento de Zaragoza no se haya sumado a esta conmemoración del 900 aniversario de la anexión de la ciudad al Reino de Aragón y que ha atribuido a "una cuestión de miras políticas muy cortas" ya que se trata de una guerra.

A su parecer, intentar ocultar unos hechos del pasado es un "error" y las instituciones "tienen que apoyar el difundir el conocimiento". "Que la fecha más importante de la ciudad pase desapercibida para el Ayuntamiento no me parece bien; debemos conmemorar, que no celebrar, las fechas más importantes y la gente habría entendido muchas cosas, como la multiculturalidad y el cruce de caminos que ha sido Zaragoza", ha sentenciado.