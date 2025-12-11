Las consecuencias de los dos días de huelga de los médicos en Aragón: 450 cirugías y 3.500 consultas suspendidas

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos en protesta por el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) vive este jueves su tercera jornada. En Aragón, el seguimiento de los paros ha sido del 15,5% este martes y del 16,26% el miércoles y ha obligado a suspender ya 450 cirugías programadas, así como 3.500 consultas entre Atención Primaria y atención hospitalaria, según ha dado a conocer el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que ha señalado al Ministerio de Sanidad y a su titular, Mónica García, como "el origen del conflicto".

"Esto lo ha provocado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Sánchez y la ministra de Sanidad", a la que ha acusado de "hacer daño" a los ciudadanos y los profesionales y, de paso, "a sus adversarios políticos a través de la sanidad", ha declarado en los pasillos de las Cortes de Aragón.

Por ello, Bancalero ha reclamado al Gobierno de España que retire el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS), un documento que estima "totalmente fallido: "Empezó mal y ya se lo dijimos a la ministra porque ni tenía memoria económica, ni tenía soporte jurídico y carecía de capacidad para poderlo llevar a cabo".

En cualquier caso, el consejero de Sanidad ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque los hospitales de la Comunidad han atendido estos días unas 4.300 urgencias y por los Dispositivos de Urgencias de Atención Primaria (DUAP) de Zaragoza han pasado en las dos jornadas de huelga 1.150 pacientes.

Una cifra que se eleva a las 6.100 personas atendidas desde la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de atención el pasado 1 de diciembre y que ha llevado al consejero de Sanidad a defender la mejora del servicio: "Vemos que verdaderamente hemos mejorado la accesibilidad a todos los ciudadanos".